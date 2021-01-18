В области хотят расширить перечень штрафов за плохую очистку фасадов нежилых зданий

Для этого внесли изменения в региональный законопроект «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», сообщает «Волга Ньюс».

Поправки касаются отдельных положений очистки фасадов нежилых зданий, строений и сооружений. С инициативой штрафовать тех, кто будет игнорировать изображения, надписи, рисунки и объявления не рекламного характера, нанесенные как на сам фасад, так и наклеенные или прикрепленные к нему на бумаге, картоне, ткани, холстах и т. д. обратились органы местного самоуправления.

Проект закона включили в повестку ближайшего заседания профильного комитета и рекомендовали к принятию в первом чтении.



