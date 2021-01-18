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    В области хотят расширить перечень штрафов за плохую очистку фасадов нежилых зданий

    18.01.2021

    Для этого внесли изменения в региональный законопроект «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», сообщает «Волга Ньюс».

    Поправки касаются отдельных положений очистки фасадов нежилых зданий, строений и сооружений. С инициативой штрафовать тех, кто будет игнорировать изображения, надписи, рисунки и объявления не рекламного характера, нанесенные как на сам фасад, так и наклеенные или прикрепленные к нему на бумаге, картоне, ткани, холстах и т. д. обратились органы местного самоуправления.

    Проект закона включили в повестку ближайшего заседания профильного комитета и рекомендовали к принятию в первом чтении.


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