В галерее «Виктория» покажут спектакли новой эпохи

Интернет породил новые формы развлечений и коммуникаций: коллективные дискуссии без барьеров, публичные челленджи и серфинг по ссылкам, оборачивающийся приватным приключением. В течение недели галерея «Виктория» станет площадкой для спектаклей новой эпохи, где нет границы между сценой и зрительным залом.

Куратор программы — Никита Славич.

ПРОГРАММА

2 февраля

19:00 Юрий Сорокин. Агрегация (16+)

Социальный эксперимент о коммуникациях.

300 р./ 200 р. по репосту.

20:00 Лекция Никиты Славича «Получи катарсис или п*здюлей» (18+)

100 р.

3 февраля

19:00 Юрий Сорокин. Агрегация (16+) + Обсуждение.

Социальный эксперимент о коммуникациях.

300 р./ 200 р. по репосту.

4 февраля

19:00 Секретный спектакль (18+) + Обсуждение.

В главной роли Сергей Кривчиков.

Спектакль без режиссера и репетиций по секретному сценарию.

300 р.

5 февраля

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Полина Кардымон, Элина Куликова. Общее место (16+).

Спектакль-книга для одного зрителя.

100 р.

19:00 Секретный спектакль (18+) + Обсуждение.

В главной роли Анастасия Альбокринова.

Спектакль без режиссера и репетиций по секретному сценарию.

300 р.

20:30 Перформативная лекция Сергея Баландина «Тело актера» (18+)

100 р.

6 февраля

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Полина Кардымон, Элина Куликова. Общее место (16+)

Спектакль-книга для одного зрителя.

100 р.

16:00, 17:00 Элина Куликова. Л.А.В. (Летучие Ароматические Вещества) (16+)

Спектакль, в главных ролях которого ароматы и их сочетания.

300 р.

7 февраля

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Полина Кардымон, Элина Куликова. Общее место (16+)

100 р.

17:00, 18:00 Элина Куликова. Л.А.В. (Летучие Ароматические Вещества) (16+) + Обсуждение.

Спектакль, в главных ролях которого ароматы и их сочетания.

300 р.

19:00 Никита Славич, Егор Курчугин, Полина Коротыч, Маша Всё-Таки. DJ NIKISSA (16+)

Спектакль-вечеринка.

300 р.

Параллельная программа

6 февраля, 13:00, 15:00 Никита Славич, Сергей Давыдов, Егор Курчугин. Прислоняться (16+)

Спектакль-променад в самарском метро.

500 р.

7 февраля, 13:00, 15:00 Никита Славич, Сергей Давыдов, Егор Курчугин. Прислоняться (16+)

Спектакль-променад в самарском метро

500 р.

Для тех, кто хотел бы остаться дома — онлайн-аудиоспектакль-конструктор о Венеции «Спектакль в коробочке»