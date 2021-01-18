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    В галерее «Виктория» покажут спектакли новой эпохи

    18.01.2021

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    Андрей Грубин

    Интернет породил новые формы развлечений и коммуникаций: коллективные дискуссии без барьеров, публичные челленджи и серфинг по ссылкам, оборачивающийся приватным приключением. В течение недели галерея «Виктория» станет площадкой для спектаклей новой эпохи, где нет границы между сценой и зрительным залом.

    Куратор программы — Никита Славич.

    ПРОГРАММА

    2 февраля
    19:00  Юрий Сорокин. Агрегация (16+)
    Социальный эксперимент о коммуникациях.
    300 р./ 200 р. по репосту.

    20:00 Лекция Никиты Славича «Получи катарсис или п*здюлей» (18+)
    100 р.

    3 февраля
    19:00 Юрий Сорокин. Агрегация (16+) + Обсуждение.
    Социальный эксперимент о коммуникациях.
    300 р./ 200 р. по репосту.

    4 февраля
    19:00 Секретный спектакль (18+) + Обсуждение.
    В главной роли Сергей Кривчиков.
    Спектакль без режиссера и репетиций по секретному сценарию.
    300 р.

    5 февраля
    16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Полина Кардымон, Элина Куликова. Общее место (16+). 
    Спектакль-книга для одного зрителя.
    100 р.

    19:00 Секретный спектакль (18+) + Обсуждение.
    В главной роли Анастасия Альбокринова.
    Спектакль без режиссера и репетиций по секретному сценарию.
    300 р.

    20:30 Перформативная лекция Сергея Баландина «Тело актера» (18+)
    100 р.

    6 февраля
    13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Полина Кардымон, Элина Куликова. Общее место (16+)
    Спектакль-книга для одного зрителя.
    100 р.

    16:00, 17:00 Элина Куликова. Л.А.В. (Летучие Ароматические Вещества) (16+)
    Спектакль, в главных ролях которого ароматы и их сочетания.
    300 р.

    7 февраля
    14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Полина Кардымон, Элина Куликова. Общее место (16+)
    100 р.

    17:00, 18:00 Элина Куликова. Л.А.В. (Летучие Ароматические Вещества) (16+) + Обсуждение.
    Спектакль, в главных ролях которого ароматы и их сочетания.
    300 р.

    19:00 Никита Славич, Егор Курчугин, Полина Коротыч, Маша Всё-Таки.  DJ NIKISSA (16+)
    Спектакль-вечеринка.
    300 р.

    Параллельная программа

    6 февраля, 13:00, 15:00 Никита Славич, Сергей Давыдов, Егор Курчугин. Прислоняться (16+)
    Спектакль-променад в самарском метро.
    500 р.

    7 февраля, 13:00, 15:00 Никита Славич, Сергей Давыдов, Егор Курчугин. Прислоняться (16+)
    Спектакль-променад в самарском метро
    500 р.

    Для тех, кто хотел бы остаться дома — онлайн-аудиоспектакль-конструктор о Венеции «Спектакль в коробочке»

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