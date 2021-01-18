В галерее «Виктория» покажут спектакли новой эпохи

Интернет породил новые формы развлечений и коммуникаций: коллективные дискуссии без барьеров, публичные челленджи и серфинг по ссылкам, оборачивающийся приватным приключением. В течение недели галерея «Виктория» станет площадкой для спектаклей новой эпохи, где нет границы между сценой и зрительным залом.
Куратор программы — Никита Славич.
ПРОГРАММА
2 февраля
19:00 Юрий Сорокин. Агрегация (16+)
Социальный эксперимент о коммуникациях.
300 р./ 200 р. по репосту.
20:00 Лекция Никиты Славича «Получи катарсис или п*здюлей» (18+)
100 р.
3 февраля
19:00 Юрий Сорокин. Агрегация (16+) + Обсуждение.
Социальный эксперимент о коммуникациях.
300 р./ 200 р. по репосту.
4 февраля
19:00 Секретный спектакль (18+) + Обсуждение.
В главной роли Сергей Кривчиков.
Спектакль без режиссера и репетиций по секретному сценарию.
300 р.
5 февраля
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Полина Кардымон, Элина Куликова. Общее место (16+).
Спектакль-книга для одного зрителя.
100 р.
19:00 Секретный спектакль (18+) + Обсуждение.
В главной роли Анастасия Альбокринова.
Спектакль без режиссера и репетиций по секретному сценарию.
300 р.
20:30 Перформативная лекция Сергея Баландина «Тело актера» (18+)
100 р.
6 февраля
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Полина Кардымон, Элина Куликова. Общее место (16+)
Спектакль-книга для одного зрителя.
100 р.
16:00, 17:00 Элина Куликова. Л.А.В. (Летучие Ароматические Вещества) (16+)
Спектакль, в главных ролях которого ароматы и их сочетания.
300 р.
7 февраля
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Полина Кардымон, Элина Куликова. Общее место (16+)
100 р.
17:00, 18:00 Элина Куликова. Л.А.В. (Летучие Ароматические Вещества) (16+) + Обсуждение.
Спектакль, в главных ролях которого ароматы и их сочетания.
300 р.
19:00 Никита Славич, Егор Курчугин, Полина Коротыч, Маша Всё-Таки. DJ NIKISSA (16+)
Спектакль-вечеринка.
300 р.
Параллельная программа
6 февраля, 13:00, 15:00 Никита Славич, Сергей Давыдов, Егор Курчугин. Прислоняться (16+)
Спектакль-променад в самарском метро.
500 р.
7 февраля, 13:00, 15:00 Никита Славич, Сергей Давыдов, Егор Курчугин. Прислоняться (16+)
Спектакль-променад в самарском метро
500 р.
Для тех, кто хотел бы остаться дома — онлайн-аудиоспектакль-конструктор о Венеции «Спектакль в коробочке»
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