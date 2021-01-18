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    В области до 2 февраля будут временно отключать телеканалы и радиостанции

    18.01.2021

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    В регионе началась ежеквартальная телевизионная профилактика. Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора, до 2 февраля запланированы перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

    В Самаре профилактические работы пройдут в понедельник, 18 января, в Сергиевске – во вторник, 26 января, в Сызрани – в четверг, 28 января, в Большой Глушице – во вторник, 2 февраля, с 7:00 до 16:00 по московскому времени.

    Профилактика предусматривает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств и прочистку оборудования. Все плановые остановки вещания заранее согласованы с телеканалами  и проходят в те моменты, когда в эфире нет важных сообщений.

    Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».

    Фото обложки: pixabay.com

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