Самарастат соберет информацию о доходах населения области

Для этого до 18 февраля проведут выборочное наблюдение. Его цель – получение статистической информации, отражающей роль оплаты труда, пенсий, пособий, доходов от самостоятельной занятости и от собственности в обеспечении материального благосостояния семей, об участии в соцпрограммах, пенсионном и медицинском страховании, о материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и влиянии мер соцподдержки на уровень их благосостояния.
Результаты необходимы для изучения реальной картины материального положения и социального обеспечения жителей области. Их будут использовать при разработке мер демографической и социальной политики, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровня жизни различных социально-экономических групп населения, а также для улучшения мониторинга реализации приоритетных нацпроектов и госпрограмм.
Работу выполнят 45 интервьюеров, каждый из которых пройдет обучение. При себе они будут иметь специальные удостоверения и паспорта.
Вопросники будут содержать сведения по следующим тематическим блокам:
Все данные, полученные в результате опроса, будут конфиденциальными, обезличенными, не подлежащими распространению. Их будут использовать только в целях формирования соответствующих федеральных информационных ресурсов по вопросам наблюдения.
Итоги выборочного наблюдения будут опубликованы и доступны на официальном сайте Росстата.
Информацию о проведении наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефону (846) 263-89-86.
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