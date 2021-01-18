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    Самарастат соберет информацию о доходах населения области

    18.01.2021

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    Для этого до 18 февраля проведут выборочное наблюдение. Его цель – получение статистической информации, отражающей роль оплаты труда, пенсий, пособий, доходов от самостоятельной занятости и от собственности в обеспечении  материального благосостояния семей, об участии в соцпрограммах, пенсионном и медицинском страховании, о материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и влиянии мер соцподдержки на уровень их благосостояния.

    Результаты необходимы для изучения реальной картины материального положения и социального обеспечения жителей области. Их будут использовать при разработке мер демографической и социальной политики, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровня жизни различных социально-экономических групп населения, а также для улучшения мониторинга реализации приоритетных нацпроектов и госпрограмм.

    Работу выполнят 45 интервьюеров, каждый из которых пройдет обучение. При себе они будут иметь специальные удостоверения и паспорта.

    Вопросники будут содержать сведения по следующим тематическим блокам:

    • демографические характеристики и семейные отношения (пол, возраст, состояние в браке, родственные отношения);
    • социально-экономические характеристики (достигнутый уровень образования, участие в трудовой деятельности);
    • пенсионное обеспечение и социальная поддержка (включая выплаты на детей, социальные выплаты, иную помощь домохозяйству);
    • доходы от трудовой деятельности,
    • доход от собственности, сельскохозяйственная и производственная деятельность;
    • крупные расходы и финансовые обязательства, оценка домохозяйством своего финансового положения;
    • условия проживания.

    Все данные, полученные в результате опроса, будут конфиденциальными, обезличенными, не подлежащими  распространению. Их будут использовать только в целях формирования соответствующих федеральных информационных ресурсов по вопросам наблюдения.

    Итоги выборочного наблюдения будут опубликованы и доступны на официальном сайте Росстата.

    Информацию о проведении наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефону (846) 263-89-86.

    ТЭГИ:

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