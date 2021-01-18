Вакансии недели: требуются начальник отдела информатизации, управляющий шоу-баром и агент по недвижимости

В франчайзинговую розничную сеть «Галамарт» требуется управляющий магазинами. Он будет выстраивать эффективную работу магазинов (от двух до пяти), следить за выполнением целей и задач по товарообороту, валовой прибыли, анализировать и ставить задачи для увеличения эффективности своих магазинов, влиять на ассортимент магазина и ценовую политику, анализировать результаты работы, представлять их и план действий на еженедельном собрании центрального офиса, успешно открывать новые магазины.
Среди требований – успешный опыт управления от одного магазина розничной торговли не менее двух лет, самостоятельность в принятии решений и в достижении целей, готовность покорять новые города и регионы, развивая себя и компанию.
Зарплата – от 120 тысяч рублей.
В агентство недвижимости «Альянс-Риелт» требуется сотрудник. Он будет заниматься ведением клиентской базы, переговоров, обучать и сопровождать клиентов, заниматься системой управления базами данных.
Опыт работы не требуется. Зарплата – от 30 до 80 тысяч рублей.
Контактная информация:
Юлия Гафурова +7 (991) 3967160 +7 (927) 7934539
juliabakirova@mail.ru
В компанию «Гарант» требуется специалист по претензионной работе. В его обязанности будут входить работа с обращениями клиентов по процедуре Chargeback, прием входящих заявлений, обращение в международные платежные системы, работа с клиентами на стадиях пре-арбитража и арбитража, предоставление обратной связи клиенту.
Среди требований — обязательно наличие опыта работы в претензионном отделе банка (желательно Сбербанк), высшее образование, пунктуальность, стрессоустойчивость, усидчивость, исполнительность.
Зарплата – от 80 до 100 тысяч рублей.
В компанию «Слон» требуется управляющий шоу-баром. Он будет заниматься его организацией, управлять продажами, участвовать в разработке мероприятий, контролировать подготовку и их проведение, проводить работу по командообразованию, планировать бюджет, сдавать управленческую отчетность.
В число требований входят опыт работы в общепите на должности управляющего от трех лет, высокие коммуникативные навыки, умение находить сотрудников, развивать их и реализовывать общие задачи, иметь опыт построения успешной команды.
Требуемый опыт работы – от трех до шести лет. Зарплата от 150 тысяч рублей.
В инспекцию Федеральной налоговой службы по Советскому району ищут начальника отдела информатизации. В его обязанности будут входить руководство отделом информационных технологий, разработка регламентирующих документов (приказов, регламентов, инструкций), поддержка существующих архитектурных и программных решений, взаимодействие с внешними организациями, поставщиками техники и услуг, непосредственное участие в проведении работ, ведение деловой переписки, участие в совещаниях, предоставление руководству отчетности о результатах работы отдела.
Требования: высшее образование (инженер, математик), желательно, связанное со сферой IT-технологий, знание ОС Windows (7, 10, 2003, 2008, 2012) на уровне администратора, умение администрировать Microsoft SQL сервер (2008, 2014), хотя бы минимальное знание информационной безопасности.
Зарплата – от 50 до 55 тысяч рублей.
Контактная информация:
Игорь Вениаминович Михеев
+7 (846) 993-47-46,
звонить по будням с 10:00 до 16:30
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Карьера
Карьера
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