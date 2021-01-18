Вакансии недели: требуются начальник отдела информатизации, управляющий шоу-баром и агент по недвижимости

Региональный управляющий магазинами

В франчайзинговую розничную сеть «Галамарт» требуется управляющий магазинами. Он будет выстраивать эффективную работу магазинов (от двух до пяти), следить за выполнением целей и задач по товарообороту, валовой прибыли, анализировать и ставить задачи для увеличения эффективности своих магазинов, влиять на ассортимент магазина и ценовую политику, анализировать результаты работы, представлять их и план действий на еженедельном собрании центрального офиса, успешно открывать новые магазины.

Среди требований – успешный опыт управления от одного магазина розничной торговли не менее двух лет, самостоятельность в принятии решений и в достижении целей, готовность покорять новые города и регионы, развивая себя и компанию.

Зарплата – от 120 тысяч рублей.