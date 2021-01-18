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    Проект строительства станции метро «Самарская» отправят на экспертизу

    18.01.2021

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    Стоимость разработки документации составила 30 млн рублей. После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» можно будет начать строительство, сообщает 63.ru.

    Станция станет продолжением первой ветки метро города, ведущей из промзоны в исторический центр. Она будет включать в себя тоннель, который проложат под улицей Самарской от Ново-Садовой (в районе «Макдоналдса») до Самарской площади, и саму станцию.

    Ее построят в районе пересечения улиц Самарской и Ярмарочной. Она будет небольшой, с двумя вестибюлями. Длина платформы составит 104 метра. Для входа сделают четыре наземных павильона с лестницами без эскалаторов.

    Перед строительством проведут перекладку водопроводных, тепловых и канализационных сетей. Также нужно будет построить защитный экран из стальных труб под трамвайными путями на улице Полевой, в районе пересечения с Самарской. В этом месте тоннель будут рыть закрытым способом. На улице Самарской котлован будут рыть открытым способом. Его общая площадь составит 1900 квадратных метров.

    В связи с тем, что на территории строительства есть памятники архитектуры, нужно было провести дополнительные экспертизы, чтобы обеспечить их сохранность. В настоящее время получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Также выполнены археологические изыскания.

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