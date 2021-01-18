Проект строительства станции метро «Самарская» отправят на экспертизу

Стоимость разработки документации составила 30 млн рублей. После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» можно будет начать строительство, сообщает 63.ru.

Станция станет продолжением первой ветки метро города, ведущей из промзоны в исторический центр. Она будет включать в себя тоннель, который проложат под улицей Самарской от Ново-Садовой (в районе «Макдоналдса») до Самарской площади, и саму станцию.

Ее построят в районе пересечения улиц Самарской и Ярмарочной. Она будет небольшой, с двумя вестибюлями. Длина платформы составит 104 метра. Для входа сделают четыре наземных павильона с лестницами без эскалаторов.

Перед строительством проведут перекладку водопроводных, тепловых и канализационных сетей. Также нужно будет построить защитный экран из стальных труб под трамвайными путями на улице Полевой, в районе пересечения с Самарской. В этом месте тоннель будут рыть закрытым способом. На улице Самарской котлован будут рыть открытым способом. Его общая площадь составит 1900 квадратных метров.

В связи с тем, что на территории строительства есть памятники архитектуры, нужно было провести дополнительные экспертизы, чтобы обеспечить их сохранность. В настоящее время получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Также выполнены археологические изыскания.