МЧС рекомендует: что делать при обморожении

В ближайшие дни в Самарской области синоптики прогнозируют сильные морозы, местами до -33 градуса. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Специалисты МЧС советуют как можно меньше находиться на улице и тщательно следить за здоровьем, не допуская переохлаждения. Если все-таки случилось обморожение. Прежде всего, нужно перенести пострадавшего в тепло и снять с него одежду и обувь. Руки и ноги следует растереть смоченной спиртом салфеткой, после — опустить их в едва теплую воду, постепенно доводя ее в течение получаса до температуры тела.

Пострадавшего при этом нужно тепло укутать и не давать двигать обмороженными конечностями, так как кровеносные сосуды в них становятся очень хрупкими, есть вероятность кровоизлияния. Можно дать выпить горячего чая или молока. Самое главное — в случае подозрения на переохлаждение немедленно следует вызвать скорую помощь.

Категорически нельзя растирать тело снегом, резко согревать пострадавшего и смазывать кожу жирными мазями и маслами. Также не стоит давать человеку алкоголь, кофе и вскрывать пузыри на обмороженных участках.

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