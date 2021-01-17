Самара

-12°C
    Поиск

    За сутки в области умерло двое больных коронавирусом

    17.01.2021

    9

    Андрей Грубин

    17 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:

    • 117 в Самаре;
    • 102 в Тольятти;
    • 8 в Красноярском районе;
    • 7 в Отрадном;
    • 6 в Сызрани;
    • 5 в Кинель-Черкасском районе;
    • 5 в Чапаевске;
    • 4 в Кинельском районе;
    • 4 в Исаклинском районе;
    • 4 в Новокуйбышевске;
    • 2 в Приволжском районе;
    • 2 в Богатовском районе;
    • 2 в Ставропольском районе;
    • 2 в Камышлинском районе;
    • 2 в Нефтегорском районе;
    • 1 в Борском районе;
    • 1 в Кинеле;
    • 1 в Большеглушицком районе;
    • 1 в Елховском районе;
    • 1 в Похвистневском районе;
    • 1 в Жигулевске;
    • 1 в Сергиевском районе;
    • 1 в Красноармейском районе;
    • 1 в Хворостянском районе;
    • 1 в Безенчукском районе;
    • 1 в Клявлинском районе;
    • 1 в Кошкинском районе;
    • 1 в Похвистневе;
    • 1 в Пестравском районе;
    • 1 в Большечерниговском районе.

    247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 40 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    С начала пандемии скончались 742 человека, в том числе за прошедшие сутки женщины 63 и 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 36 298 случаев коронавируса.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Жителей губернии поздравят с ее 170-летием открытками
    С 12 по 15 января их доставят жителям всех муниципальных образований Самарской области. Поздравительные открытки к 170-летию со дня образования […]

    Новости

    Появился список храмов, где в Крещение появятся купели
    В ночь на 19 января православные начнут отмечать Крещение Господне. В этом году администрация Самары совместно с областным управлением МЧС […]

    Новости

    Выбран вариант памятника в честь первого исполнения вальса «На сопках Манчжурии»
    Выбран окончательный вариант скульптуры «Вальс», которую установят в Струковском саду в память о первом исполнении композиции «На сопках Маньчжурии». Об […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации