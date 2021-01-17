За сутки в области умерло двое больных коронавирусом

17 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:

117 в Самаре;

102 в Тольятти;

8 в Красноярском районе;

7 в Отрадном;

6 в Сызрани;

5 в Кинель-Черкасском районе;

5 в Чапаевске;

4 в Кинельском районе;

4 в Исаклинском районе;

4 в Новокуйбышевске;

2 в Приволжском районе;

2 в Богатовском районе;

2 в Ставропольском районе;

2 в Камышлинском районе;

2 в Нефтегорском районе;

1 в Борском районе;

1 в Кинеле;

1 в Большеглушицком районе;

1 в Елховском районе;

1 в Похвистневском районе;

1 в Жигулевске;

1 в Сергиевском районе;

1 в Красноармейском районе;

1 в Хворостянском районе;

1 в Безенчукском районе;

1 в Клявлинском районе;

1 в Кошкинском районе;

1 в Похвистневе;

1 в Пестравском районе;

1 в Большечерниговском районе.

247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 40 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

С начала пандемии скончались 742 человека, в том числе за прошедшие сутки женщины 63 и 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 36 298 случаев коронавируса.