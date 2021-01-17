За сутки в области умерло двое больных коронавирусом

17 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:
247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 40 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
С начала пандемии скончались 742 человека, в том числе за прошедшие сутки женщины 63 и 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 36 298 случаев коронавируса.
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