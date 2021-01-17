Появился список храмов, где в Крещение появятся купели

В ночь на 19 января православные начнут отмечать Крещение Господне. В этом году администрация Самары совместно с областным управлением МЧС оборудует купель на Полевом спуске реки Волга.
Также все желающие смогут совершить омовение в купелях при самарских городских храмах:
В местах совершения омовений будет организован контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима. В других местах купание в прорубях запрещено. Незаконные и опасные купели ликвидируют. На месте будет дежурить полиция.
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