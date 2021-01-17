На прививку от коронавируса можно записаться на сайте Госуслуг

Сегодня в губернию прибыла очередная партия вакцины «Спутник V» — 1000 доз. Для жителей региона доступна запись на вакцинацию от COVID-19. Уже подготовлены прививочные кабинеты, медицинские работники прошли инструктаж и обучение.

Записаться на прививку можно на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru (личный кабинет «Мое здоровье», раздел «Запись к врачу», медицинская услуга «Вакцинация от COVID-19») или на портале Единой электронной регистратуры Самарской области er.mz63.ru (кнопка «Записаться на бесплатный прием к врачу», раздел «Вакцинация от COVID-19»).

Желающие пройти вакцинацию могут позвонить по номеру 122 или 8(800)-30-22-163, добавочный — 2 (для записи на прием к врачу).

Прививки сделали уже более 6000 жителей Самары и области, вторую инъекцию вакцины получили почти 3000 человек.