В городе выпало уже более месячной нормы осадков

Прошло только чуть более половины января, а количество осадков, выпавших в Самаре за этот период, уже превысило месячную норму и составило совокупно к сегодняшнему дню 47,6 мм. Вывоз снега по-прежнему остается одной из первостепенных забот служб благоустройства.

Благодаря тому, что в ночь на воскресенье было задействовано увеличенное количество самосвалов и погрузчиков (в общей сложности такой техники вывели более 250 единиц), удалось установить новый снегоуборочный рекорд. Только с улично-дорожной сети города за минувшие сутки на площадки утилизации доставили 16199,1 тонны снега. А за весь сезон на полигоны транспортировали 316 191,7 тонны, что в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

За предыдущие две смены в снегоуборочных работах были заняты: в механизированной расчистке — 576 спецмашин; в ручной — 411 человек. Наибольшее количество из них — 532 единицы техники и 256 уборщиков — занимались цикличными работами на автодорогах, тротуарах, мостах, путепроводах, посадочных площадках, в периметрах пешеходных переходов, на лестничных сходах.

Для предотвращения и ликвидации гололеда и наката использовали 167 тонн «Бионорда» и 123 тонны песчано-соляной смеси. Также была организована накануне и продолжается сейчас очистка общественных пространств — скверов, парков, набережной.

В целом сегодня на расчистку и вывоз снега с городских территорий брошены 375 уборщиков и 225 машин, количество которых нарастили по сравнению со вчерашней дневной сменой. Наряду с тяжелой техникой используются средства малой механизации. Благодаря своим габаритам, они более маневренны и эффективны на пешеходных зонах, в радиусах дорог в районе перекрестков («косынках»), на остановочных площадках.