Самара

-13°C
    Поиск

    В городе выпало уже более месячной нормы осадков

    17.01.2021

    8

    Андрей Грубин

    Прошло только чуть более половины января, а количество осадков, выпавших в Самаре за этот период, уже превысило месячную норму и составило совокупно к сегодняшнему дню 47,6 мм. Вывоз снега по-прежнему остается одной из первостепенных забот служб благоустройства.

    Благодаря тому, что в ночь на воскресенье было задействовано увеличенное количество самосвалов и погрузчиков (в общей сложности такой техники вывели более 250 единиц), удалось установить новый снегоуборочный рекорд. Только с улично-дорожной сети города за минувшие сутки на площадки утилизации доставили 16199,1 тонны снега. А за весь сезон на полигоны транспортировали 316 191,7 тонны, что в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    За предыдущие две смены в снегоуборочных работах были заняты: в механизированной расчистке — 576 спецмашин; в ручной — 411 человек. Наибольшее количество из них — 532 единицы техники и 256 уборщиков — занимались цикличными работами на автодорогах, тротуарах, мостах, путепроводах, посадочных площадках, в периметрах пешеходных переходов, на лестничных сходах.

    Для предотвращения и ликвидации гололеда и наката использовали 167 тонн «Бионорда» и 123 тонны песчано-соляной смеси. Также была организована накануне и продолжается сейчас очистка общественных пространств — скверов, парков, набережной.

    В целом сегодня на расчистку и вывоз снега с городских территорий брошены 375 уборщиков и 225 машин, количество которых нарастили по сравнению со вчерашней дневной сменой. Наряду с тяжелой техникой используются средства малой механизации. Благодаря своим габаритам, они более маневренны и эффективны на пешеходных зонах, в радиусах дорог в районе перекрестков («косынках»), на остановочных площадках.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Появился список храмов, где в Крещение появятся купели
    В ночь на 19 января православные начнут отмечать Крещение Господне. В этом году администрация Самары совместно с областным управлением МЧС […]

    Новости

    Выбран вариант памятника в честь первого исполнения вальса «На сопках Манчжурии»
    Выбран окончательный вариант скульптуры «Вальс», которую установят в Струковском саду в память о первом исполнении композиции «На сопках Маньчжурии». Об […]

    Новости

    На прививку от коронавируса можно записаться на сайте Госуслуг
    Сегодня в губернию прибыла очередная партия вакцины «Спутник V» — 1000 доз. Для жителей региона доступна запись на вакцинацию от […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации