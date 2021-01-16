Горожан просят не бросать личный транспорт на обочинах, во дворах и у контейнерных площадок

В Самаре не утихают осадки, и службы благоустройства увеличивают количество снегоуборочной техники на дорожных объектах. Если сегодня днём работала 191 машина, то в ночную смену улично-дорожную сеть расчищают уже 385 единиц специализированной техники. Из них 105 вывела организация «Кедр-1», которая сейчас очищает дороги местного значения в Самарском и Кировском районах, а на остальных территориях трудятся уборщики и техника муниципального предприятия «Благоустройство»-ещё 280 машин приводят в порядок проезжую часть и тротуары в 7 районах. С учётом мониторинга состояния улиц наибольшее количество сил и средств сосредоточено сейчас в Промышленном, Кировском, а также Ленинском районах. Значительно нарастили количество машин для вывоза снега на полигоны — до 219 грузовиков и до 48 погрузчиков. Также для уборки предусмотрели 49 комбинированных дорожных машин, 22 трактора МТЗ, 6 бульдозеров, свыше 20 средств малой механизации и др. За минувшие 2 смены на площадки утилизации только с улиц доставили рекордную суточную партию снега — 15068,7 тонны. А в целом с начала сезона полигоны заполнили снегом, количество которого перевалило за 300000 тонн. Кроме того, согласно нормативным требованиям в соответствии с погодными условиями организовано внесение противогололедных материалов: для обеспечения безопасности движения «Бионорда» в течение минувших ночи и дня израсходовали 135 тонн, песчано-соляной смеси — 95 тонн. Совокупно же в течение прошедших суток Самару механизировано расчищали 640 машин и вручную — 533 уборщика муниципальных предприятий и организаций (с учётом очистки территорий набережной, скверов, парков). К утру 17 января будет также сделан упор на обеспечение условий для беспрепятственного проезда транспорта, в том числе, общественного, очистку остановочных площадок, выходов на пешеходные переходы. Утром дворники должны усилить работу по расчистке придомовых участков и дворовых выездов и контролю за состоянием скатных крыш, особенно тех, что выходят на пешеходные зоны. Горожан просят не бросать личный транспорт на обочинах, во дворах и у контейнерных площадок. Это позволит профильным службам повысить эффективность и качество расчистки.