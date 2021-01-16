Самара

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    В области похолодает до -33

    16.01.2021

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    Самарские синоптики спрогнозировали изменения погоды в ближайшие дни: в выходные, 16 и 17 января, ожидается небольшой снег, юго-западный ветер с порывами 7-12 м/с, местами до 15-18 м/с. Ночью воскресенья температура опустится от -11 до -16°C и сохранится в этом промежутке на весь день.

    Похолодание придет ночью понедельника: температура воздуха составит от -23 до -28°C, местами термометр покажет до -33°C. Днем 18 января «потеплеет» до -17…-22°C, существенных осадков не ожидается.

    Фото: pixabay.com

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