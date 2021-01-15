Администрация Кировского района обратится в прокуратуру по поводу законности оформления участка, на котором рубят деревья

В пятницу, 15 января, самарские СМИ сообщили о вырубке деревьев на одном из участков в Кировском районе. Жители обеспокоились, что это происходит незаконно.

Отдел муниципального земельного контроля Кировского района выехал на место и выяснил: эта территория в границы учтенных городских лесов не попадает и находится в частной собственности.

Участок из состава земель лесного фонда вывели в 2008 году. Собственник самостоятельно принял решение о рубке деревьев.

При этом порядок сноса зеленых насаждений в соответствии с Правилами благоустройства городского округа Самара не распространяется на земельные участки, находящиеся в частной собственности. Поэтому разрешений на снос деревьев на таких участках не требуется.

По итогам проверки муниципального земельного контроля Администрацией Кировского внутригородского района будет направлено обращение в Прокуратуру Кировского района о проведении проверки законности оформления данного земельного участка.