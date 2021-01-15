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    Администрация Кировского района обратится в прокуратуру по поводу законности оформления участка, на котором рубят деревья

    15.01.2021

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    В пятницу, 15 января, самарские СМИ сообщили о вырубке деревьев на одном из участков в Кировском районе. Жители обеспокоились, что это происходит незаконно.

    Отдел муниципального земельного контроля Кировского района выехал на место и выяснил: эта территория в границы учтенных городских лесов не попадает и находится в частной собственности.
    Участок из состава земель лесного фонда вывели в 2008 году. Собственник самостоятельно принял решение о рубке деревьев.
    При этом порядок сноса зеленых насаждений в соответствии с Правилами благоустройства городского округа Самара не распространяется на земельные участки, находящиеся в частной собственности. Поэтому разрешений на снос деревьев на таких участках не требуется.
    По итогам проверки муниципального земельного контроля Администрацией Кировского внутригородского района будет направлено обращение в Прокуратуру Кировского района о проведении проверки законности оформления данного земельного участка.

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