57 некоммерческих проектов в области реализуют при поддержке Фонда президентских грантов

В четверг, 14 января, прошло заседание координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. На нем выбрали победителей первого конкурса президентских грантов этого года. Поддержку в размере 4,2 млрд рублей получили две тысячи проектов из разных регионов страны.

В списке лидеров — 57 проектов некоммерческих организаций Самарской области, которым удалось привлечь на реализацию своих идей 85 млн рублей из Фонда президентских грантов. По количеству победителей губерния заняла первое место в Приволжском федеральном округе и второе в России.

Всего на конкурс было подано больше 10 тысяч проектов. Самыми популярными грантовыми направлениями стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание и поддержка населения, сохранение исторической памяти.

Прием заявок на второй конкурс президентских грантов этого года стартует 1 февраля. Подать их некоммерческие организации смогут до 15 марта. Подробные условия участия опубликованы в разделе «Конкурсы» на сайте Фонда президентских грантов.

Фото обложки: Фонд президентских грантов