На 20 дней — или на всю жизнь. Городские власти решают проблемы безнадзорных животных

В 2018 году изменилось законодательство в отношении безнадзорных животных.

Полностью была запрещена их эвтаназия, регулировать численность бездомных кошек и собак теперь надлежит гуманными способами, а именно посредством метода ОСВ: отлов – стерилизация – возврат в среду обитания.

Улица – приют – улица

Забрать с улицы всех безнадзорных животных в настоящее время не возможно – их слишком много. Поэтому единственный гуманный способ сократить численность бездомышей – ограничить их размножение. Тогда с годами проблема будет решена естественным путем.

— В соответствии с законодательством с января прошлого года все отловленные животные, не имеющие владельцев, должны направляться в приюты, — прокомментировал начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев. — Там их вакцинируют от бешенства и стерилизуют, чтобы предотвратить дальнейший рост популяции. Городской администрацией заключено соглашение с департаментом ветеринарии на проведение этих мероприятий. Затем собакам, которые не проявляют немотивированной агрессии, ставят на ухо метку в виде клипсы – чтобы показать, что животное стерилизовано, привито и безопасно для окружающих. После чего его возвращают в городскую среду. Агрессивные собаки, а также те, кто по каким-то иным причинам не может быть возвращен на улицу, остаются доживать свой век в приюте.

Как рассказал Леонид Дюгаев, департамент городского хозяйства и экологии ежегодно заключает муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных на условиях софинансирования из регионального бюджета. На 2021 год на эти цели выделено 10 млн рублей областных денег и 15 млн рублей из городского бюджета. В прошлом году на каждое животное было потрачено 8,5 тысяч рублей.

По заявкам жителей

Отлов безнадзорных животных осуществляется исключительно по обращениям жителей или организаций. Заявку следует подавать в департамент городского хозяйства и экологии. Сделать это можно через диспетчерскую службу по телефону 266-54-54, или по электронной почте dgh@samadm.ru. Все поступившие обращения регистрируются, после чего в течение двух дней заказ-наряд направляется в подрядную организацию, которая выезжает на место и осуществляет отлов.

— При подаче заявки человек должен указать свои данные, а также конкретный адрес и приметы животного, которое необходимо отловить, — отметил Леонид Дюгаев. – Если заявитель хочет лично проконтролировать этот процесс, он должен уведомить об этом сотрудников департамента, сообщив свои контакты.

Стоит отметить, что законодательством предусмотрены исключительно гуманные средства отлова – сетка и петля. Кроме того, процесс категорически запрещено проводить в присутствии детей и подростков. Исключения составляют случаи, когда животное нападает, но этот факт должен иметь доказательства – его необходимо зафиксирован на видео.

С соблюдением всех норм

Подрядная организация, с которой заключается контракт на отлов животных, должна иметь приют для их содержания. Он может быть государственным, муниципальным или частным.

В прошлом году при поддержке городской администрации был реализован инвестиционный проект по строительству приюта «Добрые люди». Сделано это было в короткие сроки, всего за полгода. В районе поселка Козелки были построены ангар для карантинных собак, вольеры для стерилизованных, помещение для ветеринарных процедур и отделение для кошек. Животные с потомством, а также щенки, содержатся отдельно от остальных четвероногих.

— Приют соответствует всем нормативам, установленным для подобных организаций, — отметил Леонид Дюгаев.

Карантин и реабилитация

— На данный момент мы можем разместить около 800 животных, — пояснил руководитель приюта «Добрые люди» Андрей Храмов. – У нас живут не только собаки с отлова, но и, как и в любом приюте, четвероногие, по разным причинам оказавшиеся без дома. По программе ОСВ здесь сейчас содержится около 400 питомцев. Они поступили к нам в конце прошлого года, и скоро мы должны будем вернуть их в места обитания.

По правилам, отловленное животное должно находиться в приюте около 20 дней. Первые 10 оно проводит в карантине, где его ежедневно осматривает ветеринар. Если собака или кошка клинически здорова и никаких противопоказаний нет, ее стерилизуют, обрабатывают от паразитов и прививают от бешенства. Еще 10 дней животное находится на реабилитации. Если за это время для него не удается подыскать дом – что бывает крайне редко — его возвращают в место обитания. Щенки остаются в приюте до половозрелого возраста, то есть примерно до пяти месяцев. Затем их также стерилизуют и возвращают в городскую среду.

Агрессивные животные остаются в приюте вплоть до своей естественной кончины. Впрочем, известны случаи, когда даже очень злым собакам удавалось найти хозяев. Сейчас, например, в «Добрых людях» живет весьма агрессивный алабай, который, тем не менее, готовится к переезду в новый дом.

— От него отказались хозяева, они не могли больше с ним справляться, — вспоминает Андрей Храмов. — Мы не надеялись пристроить его. Однако недавно на нас вышло предприятие, которому нужна именно такая собака. Сейчас для пса готовят вольер, куда он переселиться в ближайшее время.

В целом только за декабрь прошлого года приюту удалось пристроить около 10 агрессивных животных. Как пояснил Андрей Храмов, в основном интерес к ним проявляют организации.

Помогают волонтеры

— Мы сотрудничаем с зооволонтерами и стараемся, чтобы возвращенные в городскую среду собаки хотя бы первое время находились на их кураторстве, — продолжает Андрей Храмов. — Также зооволонтеры помогают нам пиаром в пристройстве животных.

— Найти новый дом для взрослой собаки достаточно сложно, – рассказывает зооволонтер Татьяна Сучкова. — Особенно если она не породистая, или хотя бы не метис, и ничем не примечательна внешне. На обычных черных дворняжек никто не обращает внимания. При этом характер собаки, ее качества, как правило, отходят на второй план. А вот щенков берут более охотно.

Об этом приюте Татьяна узнала еще на этапе его строительства. По ее словам, сначала доверия проект у зооволонтеров не вызвал – многие думали, что реальной помощи собакам там оказывать не будут, а скорее примутся массово их усыплять. Однако со временем, когда приют начал работать, опасения зоозащитников понемногу стали рассеиваться.

— Мы часто бываем здесь и видим, что собаки содержатся в нормальных условиях, за ними осуществляется должный уход, проводятся все ветеринарные процедуры. Если у кого-то есть сомнения, можно приехать и убедиться в этом лично, — рекомендует Татьяна Сучкова.

Фотографии: Владимир Пермяков