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    В области от коронавируса умерли восемь человек

    15.01.2021

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    За минувшие сутки в Самарской области выявили 283 случая заболевания коронавирусом. Из них:

    •  97- в Тольятти;

    •  76 — в Самаре;

    •  12 — в Сызрани;

    •  12 — в Отрадном;

    •  8 — в Кинельском районе;

    •  8 — в Красноярском районе;

    •  7 — в Кинель-Черкасском районе;

    •  6  в Похвистневе;

    •  5 — в Чапаевске;

    •  4 — в Кинеле;

    •  4 — в Похвистневском районе;

    •  4 — в Челно-Вершинском районе;

    •  4 — в Безенчукском районе;

    •  4 — в Большечерниговском районе;

    •  4 — в Ставропольском районе;

    •  4 — в Жигулевске;

    •  2 — в Большеглушицком районе;

    •  2 — в Борском районе;

    •  2 — в Шигонском районе;

    •  2 — в Пестравском районе;

    •  2 — в Нефтегорском районе;

    •  2 — в Исаклинском районе;

    •  1 — в Новокуйбышевске;

    •  1 — в Приволжском районе;

    •  1 — в Богатовском районе;

    •  1 — в Октябрьске;

    •  1-  в Елховском районе;

    •  1 — в Сергиевском районе;

    •  1 — в Красноармейском районе;

    •  1 — в Хворостянском районе;

    •  1 — в Шенталинском районе;

    •  1 —  в Кошкинском районе;

    •  1 — в Камышлинском районе;

    •  1- в Алексеевском районе.

    244 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 39 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.​​​​​​​​​​​​​

    В течении суток умерли: мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания; мужчина 67 лет, страдавший  заболеваниями эндокринной  и сердечно-сосудистой систем; мужчина 65 лет, две женщины 71 года, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщины 64, и 72 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы; мужчина 79 лет.

    За сутки провели 10 555 тестов.

    Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 35 724 случая коронавируса. Скончались 739 человек.

    Фото обложки: pixabay.com

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