В области от коронавируса умерли восемь человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 283 случая заболевания коронавирусом. Из них:
• 97- в Тольятти;
• 76 — в Самаре;
• 12 — в Сызрани;
• 12 — в Отрадном;
• 8 — в Кинельском районе;
• 8 — в Красноярском районе;
• 7 — в Кинель-Черкасском районе;
• 6 — в Похвистневе;
• 5 — в Чапаевске;
• 4 — в Кинеле;
• 4 — в Похвистневском районе;
• 4 — в Челно-Вершинском районе;
• 4 — в Безенчукском районе;
• 4 — в Большечерниговском районе;
• 4 — в Ставропольском районе;
• 4 — в Жигулевске;
• 2 — в Большеглушицком районе;
• 2 — в Борском районе;
• 2 — в Шигонском районе;
• 2 — в Пестравском районе;
• 2 — в Нефтегорском районе;
• 2 — в Исаклинском районе;
• 1 — в Новокуйбышевске;
• 1 — в Приволжском районе;
• 1 — в Богатовском районе;
• 1 — в Октябрьске;
• 1- в Елховском районе;
• 1 — в Сергиевском районе;
• 1 — в Красноармейском районе;
• 1 — в Хворостянском районе;
• 1 — в Шенталинском районе;
• 1 — в Кошкинском районе;
• 1 — в Камышлинском районе;
• 1- в Алексеевском районе.
244 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 39 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
В течении суток умерли: мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания; мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 65 лет, две женщины 71 года, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщины 64, и 72 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы; мужчина 79 лет.
За сутки провели 10 555 тестов.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 35 724 случая коронавируса. Скончались 739 человек.
Фото обложки: pixabay.com
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