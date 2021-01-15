В области от коронавируса умерли восемь человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 283 случая заболевания коронавирусом. Из них:

• 97- в Тольятти;

• 76 — в Самаре;

• 12 — в Сызрани;

• 12 — в Отрадном;

• 8 — в Кинельском районе;

• 8 — в Красноярском районе;

• 7 — в Кинель-Черкасском районе;

• 6 — в Похвистневе;

• 5 — в Чапаевске;

• 4 — в Кинеле;

• 4 — в Похвистневском районе;

• 4 — в Челно-Вершинском районе;

• 4 — в Безенчукском районе;

• 4 — в Большечерниговском районе;

• 4 — в Ставропольском районе;

• 4 — в Жигулевске;

• 2 — в Большеглушицком районе;

• 2 — в Борском районе;

• 2 — в Шигонском районе;

• 2 — в Пестравском районе;

• 2 — в Нефтегорском районе;

• 2 — в Исаклинском районе;

• 1 — в Новокуйбышевске;

• 1 — в Приволжском районе;

• 1 — в Богатовском районе;

• 1 — в Октябрьске;

• 1- в Елховском районе;

• 1 — в Сергиевском районе;

• 1 — в Красноармейском районе;

• 1 — в Хворостянском районе;

• 1 — в Шенталинском районе;

• 1 — в Кошкинском районе;

• 1 — в Камышлинском районе;

• 1- в Алексеевском районе.

244 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 39 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.​​​​​​​​​​​​​

В течении суток умерли: мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания; мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 65 лет, две женщины 71 года, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщины 64, и 72 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы; мужчина 79 лет.

За сутки провели 10 555 тестов.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 35 724 случая коронавируса. Скончались 739 человек.

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