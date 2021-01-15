Назначили нового прокурора города

Им стал 40-летний Артем Ярыгин. Соответствующий приказ был подписан генеральным прокурором РФ Игорем Красновым 29 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С 2002 года Артем Ярыгин на службе в органах прокуратуры. Ранее работал следователем и старшим следователем Гайской межрайонной прокуратуры Оренбургской области, с 2003 года — заместителем Гайского межрайонного прокурора, с 2008 года — прокурором Курманаевского района, с 2010 года — Кувандыкским межрайонным прокурором. А с 2015 года Ярыгин занимал должность старшего помощника прокурора Оренбургской области по организационным вопросам и контролю исполнения.

Как ранее писал sgpress.ru,экс-прокурора Самары Никиту Зубко повысили в должности. Он занял пост первого заместителя прокурора Рязанской области.

Фото обложки: прокуратура Самарской области