Жителям города и региона напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний

Один из главных христианских праздников отметят в ночь на вторник, 19 января.

В этом году администрация Самары совместно с ГУ МЧС России по Самарской области оборудует купель на Полевом спуске. Также все желающие смогут совершить омовение в купелях при пяти городских храмах. В других местах купание в прорубях на льду запрещено.

Во время крещенских купаний нужно соблюдать правила безопасности:

• окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей;

• перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

• к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног;

• во время погружения все движения должны быть медленными и четкими;

• окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

• нельзя нырять в прорубь вперед головой;

• прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

• при входе в воду первый раз важно постараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать;

• во избежание общего переохлаждения организма нельзя находиться в проруби более одной минуты;

• если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

• при выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни, использовать сухое полотенце;

• после купания (окунания) следует растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Если вы увидели провалившихся под лед людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами, нужно ползком добраться до пострадавшего, причем желательно, чтобы самый легкий двигался первым — чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше. Также ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Для этого можно использовать находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки. Затем нужно позвонить в службу спасения и оказать первую помощь пострадавшему.

Телефоны экстренных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба — 930-81-12;

Единый номер экстренных служб — 112 (возможен вызов без sim-карты);

МКУ «Поисково-спасательный отряд Самары» — 930-56-79;

ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» —

333-55-14, 992-99-99;

Скорая медицинская помощь — 103; 8-917-144-35-74.

Медики напоминают, что для определенных категорий населения купание в ледяной проруби абсолютно противопоказано и является серьезным риском.

Такое купание не стоит рассматривать как закаливание, поскольку последнее подразумевает постепенность, непрерывность, общедоступность. Ледяное купание раз в году не соответствует ни одному из этих пунктов.

— Есть группа людей, для которых купание в проруби абсолютно недопустимо, — подчеркивает главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. — Это лица с заболеваниями органов мочевыделения, легких, даже в стадии ремиссии, а также с заболеваниями сердца и сосудов. Даже незначительное повышение температуры и любое недомогание являются абсолютными противопоказаниями для зимнего купания. Это экстремальная нагрузка на организм, и она может неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья. Особая группа – дети. У детей еще не сформирован механизм терморегуляции, поэтому они иногда замерзают даже на летнем жарком пляже. Для них совершенно недопустимо зимнее купание. Обращаюсь к родителям: не совершайте таких ошибок! Также купание в проруби не допускается для беременных женщин и недавно перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Холода и значительное понижение температуры требует соблюдения определенных профилактических мер для предотвращения риска обморожения и ухудшения здоровья.

— Для пожилых и людей с хроническими заболеваниями переохлаждение чревато развитием спазмов сосудов мозга, — рассказывает главный терапевт министерства здравоохранения Самары, заведующая поликлиникой Самарской городской больницы №4 Ирина Золотовская. — В результате возможно повышение артериального давления и/или его нестабильность, а также усиление головных болей. Пациентам с такими заболеваниями, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, противопоказаны купания в период морозов. Такая нагрузка может привести к существенному ухудшению состояния здоровья и тех, кто недавно перенес ОРВИ, пневмонию, COVID-19.

Фото Екатерины Елизаровой