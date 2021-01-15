На Московском шоссе построят многоуровневые паркинги

Они появятся на месте бывшей военной части, пишет 63.ru со ссылкой на Самарский фонд жилья и ипотеки.

Два двухуровневых паркинга на 440 мест каждый и несколько временных бесплатных парковок на 497 мест построят для жителей ЖК на 19 км Московского шоссе. На парковках установят ограждения, которые будут препятствовать выезду машин за их пределы – в лес и на территорию дачных массивов.

Площадку будущих паркингов снял с высоты птичьего полета самарский видеоблогер Евгений Щекин.



Фото обложки: скриншот с видео Евгения Щекина