Продлен режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет

Об этом говорится в постановлении губернатора Самарской области, касающегося дальнейших мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с коронавирусом.

В документе указано, что жителям региона старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 31 января. Им можно покидать свои квартиры и дома для обращения за медпомощью, по работе, а также для похода в магазины, выгула домашних животных, выноса мусора и занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе.

Кроме того, до конца января продлили запрет нахождения подростков в торговых центрах без сопровождения родителей или других законных представителей.

Фото: pixabay.com