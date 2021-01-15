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    Продлен режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет

    15.01.2021

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    Об этом говорится в постановлении губернатора Самарской области, касающегося дальнейших мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с коронавирусом.

    В документе указано, что жителям региона старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 31 января. Им можно покидать свои квартиры и дома для обращения за медпомощью, по работе, а также для похода в магазины, выгула домашних животных, выноса мусора и занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе.

    Кроме того, до конца января продлили запрет нахождения подростков в торговых центрах без сопровождения родителей или других законных представителей. 

    Фото: pixabay.com

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