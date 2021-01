Ливерпульская четверка: топ-5 фильмов ко Всемирному дню The Beatles

“Через Вселенную” (16+)

Фильм расскажет историю любви молодой пары Джуда и Люси. Они встретились в Америке 60-х годов, полюбили друг друга и попали в водоворот бурных событий того времени. Фильм сопровождается музыкой и песнями “Битлз”, которые сопровождают происходящее на экране. Влюбленным предстоит много пережить, чтобы наконец понять одну простую истину: All you need is love.

Смотреть: ivi, okko