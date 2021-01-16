Ливерпульская четверка: топ-5 фильмов ко Всемирному дню The Beatles

Фильм расскажет историю любви молодой пары Джуда и Люси. Они встретились в Америке 60-х годов, полюбили друг друга и попали в водоворот бурных событий того времени. Фильм сопровождается музыкой и песнями “Битлз”, которые сопровождают происходящее на экране. Влюбленным предстоит много пережить, чтобы наконец понять одну простую истину: All you need is love.
Действия происходят в Америке в 1964 году. Две подруги-битломанки в компании с третьей, нейтрально относящейся к музыке “Битлз”, решают поехать в Нью-Йорк, где группа даст свой первый концерт на территории США. Они берут с собой друга на лимузине, по пути к ним присоединяются активистка-противница битломании и дебошир, который тайно задумал сорвать выступление. Прибыв в Нью-Йорк, компания разбредается кто куда, и начинаются приключения…
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Биографическая лента рассказывает о детстве и юности музыканта и певца, от рождения и до 50-х годов, когда был создан первый музыкальный коллектив с участием Джона Леннона. Он ворует в магазине пластинки, учится играть на гитаре, открывает для себя энергию музыки блюза и рок-н-ролла. Лейтмотивом через весь фильм идут отношения Джона с матерью и крестной, которая его воспитала.
Смотреть: “КиноПоиск”, ivi, okko
8 декабря 1980 года стало черной датой в истории рок-музыки и в истории группы “Битлз” в целом. В этот день Джон Леннон вышел из своих нью-йоркских апартаментов, а Марк Чепмен выпустил в него пять пуль. Зачем он это сделал, кто он такой, и что могло побудить человека убить легенду музыки? Герой Джареда Лето на протяжении всего фильма борется со своими внутренними демонами, но так и не сможет им противостоять.
Лента показывает самые сложные годы коллектива, когда Джона интересовали наркотики и Йоко Оно, а Полу все чаще приходится брать на себя руководство в группе. Мы видим период с 1967-го до 1971 года, “Битлз” медленно распадаются, и оказывается, что Леннон вовсе не ангел, каким его рисовали ранее. Зато прекрасно видна эволюция Джона от несколько чокнутого рокера до гармоничного отца семейства.
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Стиль жизни
Стиль жизни
Стиль жизни
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