Самара

-6°C
    Поиск

    Ливерпульская четверка: топ-5 фильмов ко Всемирному дню The Beatles

    16.01.2021

    12


    The Beatles по праву считаются иконой мировой музыки, их творчество изучают, интерпретируют и перерабатывают с момента первых выступлений и до сегодняшних дней. Предлагаем познакомиться с группой поближе: узнать больше о жизни Джона Леннона, понять, почему группа распалась и кому нужно было убивать величайшего музыканта. Осторожно! После просмотра может возникнуть резкое желание взять в руки гитару и начать учить аккорды.

    “Через Вселенную” (16+)

    Фильм расскажет историю любви молодой пары Джуда и Люси. Они встретились в Америке 60-х годов, полюбили друг друга и попали в водоворот бурных событий того времени. Фильм сопровождается музыкой и песнями “Битлз”, которые сопровождают происходящее на экране. Влюбленным предстоит много пережить, чтобы наконец понять одну простую истину: All you need is love.

    Смотреть: ivi, okko

    “Я хочу держать тебя за руку” (12+)

    Действия происходят в Америке в 1964 году. Две подруги-битломанки в компании с третьей, нейтрально относящейся к музыке “Битлз”, решают поехать в Нью-Йорк, где группа даст свой первый концерт на территории США. Они берут с собой друга на лимузине, по пути к ним присоединяются активистка-противница битломании и дебошир, который тайно задумал сорвать выступление. Прибыв в Нью-Йорк, компания разбредается кто куда, и начинаются приключения…

    Смотреть: ivi

    “Стать Джоном Ленноном” (18+)

    Биографическая лента рассказывает о детстве и юности музыканта и певца, от рождения и до 50-х годов, когда был создан первый музыкальный коллектив с участием Джона Леннона. Он ворует в магазине пластинки, учится играть на гитаре, открывает для себя энергию музыки блюза и рок-н-ролла. Лейтмотивом через весь фильм идут отношения Джона с матерью и крестной, которая его воспитала.

    Смотреть: “КиноПоиск”, ivi, okko

    “Глава 27” (18+)

    8 декабря 1980 года стало черной датой в истории рок-музыки и в истории группы “Битлз” в целом. В этот день Джон Леннон вышел из своих нью-йоркских апартаментов, а Марк Чепмен выпустил в него пять пуль. Зачем он это сделал, кто он такой, и что могло побудить человека убить легенду музыки? Герой Джареда Лето на протяжении всего фильма борется со своими внутренними демонами,  но так и не сможет им противостоять.

    Смотреть: ivi, more.tv

    “Джон Леннон” (16+)

    Лента показывает самые сложные годы коллектива, когда Джона интересовали наркотики и Йоко Оно, а Полу все чаще приходится брать на себя руководство в группе. Мы видим период с 1967-го до 1971 года, “Битлз” медленно распадаются, и оказывается, что Леннон вовсе не ангел, каким его рисовали ранее. Зато прекрасно видна эволюция Джона от несколько чокнутого рокера до гармоничного отца семейства.

    Смотреть: ivi

    Читайте также:

    Стиль жизни

    Самарец Никита Кондрашов: я жил в Китае и притворялся американцем
    Бизнес-виза, прятки от полиции и странные соседи

    Стиль жизни

    Новый год не по стандарту. Три истории самарцев, которые работали 31 декабря
    Далеко не всем удается провести праздник в кругу друзей или семьи

    Стиль жизни

    Книжные новинки января: Редкости от дель Торо и автомобили «социалистического лагеря»
    За что Адольф Гитлер ненавидел династию Габсбургов

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации