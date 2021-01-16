Ливерпульская четверка: топ-5 фильмов ко Всемирному дню The Beatles

“Глава 27” (18+)

8 декабря 1980 года стало черной датой в истории рок-музыки и в истории группы “Битлз” в целом. В этот день Джон Леннон вышел из своих нью-йоркских апартаментов, а Марк Чепмен выпустил в него пять пуль. Зачем он это сделал, кто он такой, и что могло побудить человека убить легенду музыки? Герой Джареда Лето на протяжении всего фильма борется со своими внутренними демонами, но так и не сможет им противостоять.

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