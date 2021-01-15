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    На следующей неделе стартует опрос жителей региона в рамках проекта «Культурное сердце России»

    15.01.2021

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    Его реализуют по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Проект дает шанс жителям региона принять участие в формировании культурной программы, сообщает пресс-служба администрации города.

    С 18 по 31 января пройдет анкетирование для определения жанровых предпочтений, форм организации досуга и т.д. Опрос будет в электронной форме. Принять участие в нем можно по ссылке.

    Результаты опроса проанализируют и учтут при формировании культурной афиши.

    Фото обложки: pixabay.com

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