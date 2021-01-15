Приняты новые городские правила застройки и землепользования

Их утвердила дума Самары в конце прошлого года.

Как рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, карту правового зонирования в Самаре привели в полное соответствие действующему генплану города.

– Также графическая часть была дополнена двумя необходимыми дополнительными картами — зон с особыми условиями использования территорий, связанных с охраной объектов культурного наследия, а также с экологическими и санитарными ограничениями, — рассказал Шанов и пояснил, что ранее в ПЗЗ Самары этих документов не было, хотя Градостроительный кодекс РФ предусматривает их наличие.

Кроме того, появилась граница исторического поселения Самары, а внутри него установлена специально созданная единая зона — Ц1, сообщает «Волга Ньюс».

Также переработали подачу параметров застройки в более удобный для использования вид.

– За период работы комиссии по застройке и землепользованию был проведен анализ основных заявлений, поступающих как от физических, так и от юридических лиц — в частности по отклонению от тех или иных разрешенных параметров. Так, до внесения этих изменений разрешенный коэффициент застройки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) был установлен на уровне 20%. Однако в большинстве других субъектов страны применяется другой параметр — 60%, и он больше соответствует действительной практике и при этом не нарушает действующих законодательных норм. Нашим же гражданам для узаконивания ИЖС приходилось обращаться в комиссию и проходить через процедуру публичных слушаний. Это, на мой взгляд, лишний административный барьер, который мы устранили. В новой редакции ПЗЗ этот параметр повысили до 60%, — рассказал Сергей Шанов.

Для зон жилой застройки на тех территориях, где расположены ветхие и аварийные дома, ввели подзоны Ж4-1 и Ж3-1. В них установили пониженные на 30% параметры по парковочным местам и повышенные на те же 30% по высотности.

– Это для застройщиков, которые зайдут на развитие застроенных территорий и возьмут на себя обязательства по расселению существующего там ветхого жилья. В качестве «экономического пряника» мы сразу устанавливаем облегченные параметры, благодаря чему надеемся быстрее привлечь инвесторов на депрессивные территории, — сказал Сергей Шанов.

Также учли мнение дачников поселка Прибрежный и в карте зон с особым режимом использования отобразили противопожарные защитные расстояния от лесов для садоводства равными 15 метров в связи с изменениями в действующих нормативных документах федерального уровня, вступивших в силу в августе прошлого года.