Самара

-11°C
    Поиск

    В театре оперы и балета после почти годичного перерыва вновь покажут оперу «Князь Игорь»

    14.01.2021

    12

    Масштабная историческая опера Александра Бородина в постановке народного артиста РФ Юрия Александрова пройдет в воскресенье, 31 января (12+).

    Постановка пользуется неизменной любовью зрителей. Даже далекие от оперы люди знают мелодию арии «Улетай на крыльях ветра», или «Половецких плясок», и могут процитировать «О дайте, дайте мне свободу» и «Ни сна, ни отдыха измученной душе». 

    Грандиозные массовые сцены, исторические костюмы, тема верности родине и любви и прекрасная музыка – вот что уже более 120 лет продолжает привлекать в этом произведении.

    Действующие лица и исполнители:

    дирижер — Евгений Хохлов,

    Князь Игорь — Василий Святкин,

    Ярославна — Татьяна Гайворонская,

    Владимир Игоревич — Дмитрий Крыжский,

    Галицкий — Ренат Латыпов,

    Хан Кончак — Андрей Антонов,

    Кончаковна — Анастасия Вечеркина.

    Билеты от 200 рублей в продаже.

    Что такое любить по-русски? Это отпустить любимого мужчину на войну, как делает княгиня Ярославна. Это – суметь оставить любимую женщину, потому что долг перед Родиной тоже важен, что знает князь Игорь. Это также – быть верным своему выбору и отвечать за его последствия, несмотря ни на что, как княжич Владимир Игоревич…

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Губернатор поручил разобраться с квитанциями за установку счетчиков теплоэнергии
    Как ранее писал sgpress.ru, новые платежки за получили жители 440 многоквартирных домов. В них было прописаны суммы от 10 до […]

    Новости

    Big Russian Boss рассказал «Духу провинции» о своем новом проекте и Самаре
    На YouTube-канале «Дух провинции» (18+) появился выпуск с самарцем Игорем Серавиным (Big Russian Boss), который уже много лет живет в […]

    Новости

    В области от коронавируса умерли шесть человек
    За минувшие сутки в Самарской области выявили 282 случая заболевания коронавирусом. Из них: 100 – в Самаре; 69 – в […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации