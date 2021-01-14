В театре оперы и балета после почти годичного перерыва вновь покажут оперу «Князь Игорь»

14.01.2021
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Масштабная историческая опера Александра Бородина в постановке народного артиста РФ Юрия Александрова пройдет в воскресенье, 31 января (12+).
Постановка пользуется неизменной любовью зрителей. Даже далекие от оперы люди знают мелодию арии «Улетай на крыльях ветра», или «Половецких плясок», и могут процитировать «О дайте, дайте мне свободу» и «Ни сна, ни отдыха измученной душе».
Грандиозные массовые сцены, исторические костюмы, тема верности родине и любви и прекрасная музыка – вот что уже более 120 лет продолжает привлекать в этом произведении.
Действующие лица и исполнители:
дирижер — Евгений Хохлов,
Князь Игорь — Василий Святкин,
Ярославна — Татьяна Гайворонская,
Владимир Игоревич — Дмитрий Крыжский,
Галицкий — Ренат Латыпов,
Хан Кончак — Андрей Антонов,
Кончаковна — Анастасия Вечеркина.
Билеты от 200 рублей в продаже.
Что такое любить по-русски? Это отпустить любимого мужчину на войну, как делает княгиня Ярославна. Это – суметь оставить любимую женщину, потому что долг перед Родиной тоже важен, что знает князь Игорь. Это также – быть верным своему выбору и отвечать за его последствия, несмотря ни на что, как княжич Владимир Игоревич…
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