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    Афиша на неделю: концерты, поэтический вечер и новые выставки

    14.01.2021

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    Новый год нужно начинать с новых знаний и новых впечатлений: благо, в городе для этого созданы прекрасные условия. Слушаем музыку местных артистов, идем на литературный вечер Гумилева и Ахматовой, смотрим голливудское кино и посещаем выставку о Самарской губернии. 

    Литературный вечер

    14 января 19:00

    В ресторане “Коза Тапас” продолжаются поэтические вечера: на этот раз Евгений Козаченко будет разбираться в отношениях Льва Гумилева и Анны Ахматовой, которые можно охарактеризовать емким клише “все сложно”. За аккомпанемент отвечает Павел Куприянов, музыкант, композитор и бывший участник группы “Мама не узнает”.

    Ресторан “Коза Тапас”

    Самарская, 161

    Вход свободный

    18+

    Открытие выставки

    15 января 15:00

    Выставка “Самара-Куйбышев-Самара” посвящена 170-летию губернии: на ней представлены фотографии самарского краеведа Сергея Рудняева и фотодокументы городских архивов. На открытии мероприятия прозвучат стихи самарских поэтов, также свою музыку представит бард Евгений Измайлов. Выставка продлится до 3 февраля.

    ЦРК “Художественный”

    Куйбышева, 105

    Вход свободный

    0+

    Открытый микрофон историй

    16 января 20:00

    Самарский стендап-клуб регулярно проводит открытые микрофоны, выступления местных комиков и концерты популярных российских стендаперов. В этот раз ребята решили провести нетипичное мероприятие — они приготовили интересные истории, которые будут вещать со сцены самарского бара.

    Бар “Вечно молодой”

    Ленинградская, 77

    Вход: любая бумажная купюра

    18+

    Лекция о японском языке

    17 января 17:00

    В рамках выставки “Старинная японская фотография” в Музее модерна проведут лекцию о “языке восходящего солнца”. Лектором выступает Анна Зотова, преподаватель японского языка Института Восточной Культуры, которая расскажет о сложной системе письменности простым языком.

    Музей модерна

    Фрунзе, 159

    Вход: 100 рублей

    10+

    Концерт гитары и хендпана

    17 января 20:00

    В “Вечно молодом” продолжаются воскресные концерты: на этот раз свою музыку сыграет необычный дуэт из гитары и хендпана Vibes Dive. Роман Кузнецов и Лидия Жукова-Игольникова погрузят слушателя в вибрации чистого акустического звука. Лидия — первая в мире девушка, вынесшая хендпаны на сцену и сделавшая их концертным инструментом.

    Бар “Вечно молодой”

    Ленинградская, 77

    Вход свободный

    18+

    Просмотр голливудского кино

    19 января 18:30

    В Самарской публичной библиотеке стартует цикл лекций “История голливудского кино глазами Спенсера Трейси”. Первый кинолекторий называется “Правосудие по-американски”, на нем покажут фильм “Ярость” Фрица Ланга, а киновед и главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов прочитает лекцию о режиссере и его фильме. Регистрация по номеру +7(846) 332-05-16.

    Самарская публичная библиотека

    Куйбышева, 95

    Вход: 200 рублей 

    16+

    20-летие поэтической группировки

    19 января 19:00

    Поэтическая группировка “Веселье Ебинизера” отметит свой юбилей в стенах “Горький центра”. Василий Свиноухов, Дмитрий Недецкий и Кузьма Курвич расскажут автобиографическую лекцию, покажут документальный ролик, прочтут свои произведения разных лет и даже уступят свободный микрофон для всех желающих.

    “Горький центр”

    Куйбышева, 113

    Вход свободный

    16+

    Командный квиз

    20 января 19:00

    “Вспомнить все” — это игра, интеллектуально-развлекательный блокбастер,  где каждый участник может почувствовать себя знатоком. Суть игры: объединиться в команды, правильно отвечать на вопросы ведущих и показать свою осведомленность. В целом — напоминает “Что, где, когда”, только гораздо веселее и экстремальнее.

    Ресторан “Максимилианс”

    Московское шоссе 4, строение 15

    Вход: 300 рублей

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