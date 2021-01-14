Афиша на неделю: концерты, поэтический вечер и новые выставки

Командный квиз

20 января 19:00

“Вспомнить все” — это игра, интеллектуально-развлекательный блокбастер, где каждый участник может почувствовать себя знатоком. Суть игры: объединиться в команды, правильно отвечать на вопросы ведущих и показать свою осведомленность. В целом — напоминает “Что, где, когда”, только гораздо веселее и экстремальнее.

Ресторан “Максимилианс”

Московское шоссе 4, строение 15

Вход: 300 рублей

18+