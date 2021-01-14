Афиша на неделю: концерты, поэтический вечер и новые выставки

В ресторане “Коза Тапас” продолжаются поэтические вечера: на этот раз Евгений Козаченко будет разбираться в отношениях Льва Гумилева и Анны Ахматовой, которые можно охарактеризовать емким клише “все сложно”. За аккомпанемент отвечает Павел Куприянов, музыкант, композитор и бывший участник группы “Мама не узнает”.
Выставка “Самара-Куйбышев-Самара” посвящена 170-летию губернии: на ней представлены фотографии самарского краеведа Сергея Рудняева и фотодокументы городских архивов. На открытии мероприятия прозвучат стихи самарских поэтов, также свою музыку представит бард Евгений Измайлов. Выставка продлится до 3 февраля.
Самарский стендап-клуб регулярно проводит открытые микрофоны, выступления местных комиков и концерты популярных российских стендаперов. В этот раз ребята решили провести нетипичное мероприятие — они приготовили интересные истории, которые будут вещать со сцены самарского бара.
В рамках выставки “Старинная японская фотография” в Музее модерна проведут лекцию о “языке восходящего солнца”. Лектором выступает Анна Зотова, преподаватель японского языка Института Восточной Культуры, которая расскажет о сложной системе письменности простым языком.
В “Вечно молодом” продолжаются воскресные концерты: на этот раз свою музыку сыграет необычный дуэт из гитары и хендпана Vibes Dive. Роман Кузнецов и Лидия Жукова-Игольникова погрузят слушателя в вибрации чистого акустического звука. Лидия — первая в мире девушка, вынесшая хендпаны на сцену и сделавшая их концертным инструментом.
В Самарской публичной библиотеке стартует цикл лекций “История голливудского кино глазами Спенсера Трейси”. Первый кинолекторий называется “Правосудие по-американски”, на нем покажут фильм “Ярость” Фрица Ланга, а киновед и главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов прочитает лекцию о режиссере и его фильме. Регистрация по номеру +7(846) 332-05-16.
Поэтическая группировка “Веселье Ебинизера” отметит свой юбилей в стенах “Горький центра”. Василий Свиноухов, Дмитрий Недецкий и Кузьма Курвич расскажут автобиографическую лекцию, покажут документальный ролик, прочтут свои произведения разных лет и даже уступят свободный микрофон для всех желающих.
“Вспомнить все” — это игра, интеллектуально-развлекательный блокбастер, где каждый участник может почувствовать себя знатоком. Суть игры: объединиться в команды, правильно отвечать на вопросы ведущих и показать свою осведомленность. В целом — напоминает “Что, где, когда”, только гораздо веселее и экстремальнее.
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