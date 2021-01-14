Big Russian Boss рассказал «Духу провинции» о своем новом проекте и Самаре

На YouTube-канале «Дух провинции» (18+) появился выпуск с самарцем Игорем Серавиным (Big Russian Boss), который уже много лет живет в Москве. Когда-то молодой человек начинал свою путь в андеграундной культуре с граффити. Во влоге он подробно рассказывает об этом во время рисования на улице.

У музыканта и блогера была программа «Big Russian Boss Show», но сейчас её забросили. Вместо этого команда готовит новый проект, который отойдет от привычного жанра интервью со звездами.

Ранее Игорь был активным участником музыкального рэп-коммьюнити Самары. Как-то он с друзьями даже организовал приезд в город группы «Рыночные отношения».

Изначально создателями проекта «Big Russian Boss» были Игорь Серавин и его друг Стас Конченков (Young P&H). Игорь и Стас познакомились в конце 2000-х годов во время учёбы в старших классах школы. Первые песни они распространяли среди друзей в Самаре. После успеха одной из песен молодые люди начали работать над созданием своего шоу. Образ фронтмена был позаимствован у Рика Росса, голос — у Лил Джона, а в целом проект задумывался как пародия на американский гангстерский хип-хоп.

Фото обложки: стоп-кадр видео «Дух провинции»