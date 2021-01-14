Самара

-11°C
    Поиск

    В области от коронавируса умерли шесть человек

    14.01.2021

    4

    За минувшие сутки в Самарской области выявили 282 случая заболевания коронавирусом. Из них:

    • 100 – в Самаре;
    • 69 – в Тольятти;
    • 15 – в Сызрани;
    • 14 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 12 – в Красноярском районе;
    • 9 – в Кинельском районе;
    • 6 – в Богатовском районе;
    • 6 – в Жигулевске;
    • 5 – в Похвистневском районе;
    • 5 – в Ставропольском районе;
    • 4 – в Безенчукском районе;
    • 4 – в Новокуйбышевске;
    • 4 – в Приволжском районе;
    • 3 – в Октябрьске;
    • 3 – в Чапаевске;
    • 3 – в Сергиевском районе;
    • 3 – в Кинеле;
    • 2 – в Отрадном;
    • 2 – в Хворостянском районе;
    • 2 – в Челно-Вершинском районе;
    • 2 – в Шигонском районе;
    • 2 – в Камышлинском районе;
    • 1 – в Большеглушицком районе;
    • 1 – в Елховском районе;
    • 1 – в Красноармейском районе;
    • 1 – в Похвистневе;
    • 1 – в Исаклинском районе;
    • 1 – в Большечерниговском районе;
    • 1 – в Нефтегорском районе.

    251 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 31 заболевшего выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    За сутки умерли женщины 72 и 97 лет, мужчина 43 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 61 года и женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 67 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы.

    За сутки провели 10 101 тест.

    Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 35 441 случай коронавируса. Скончались 730 человек.

    Фото обложки: pixabay.com

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Big Russian Boss рассказал «Духу провинции» о своем новом проекте и Самаре
    На YouTube-канале «Дух провинции» (18+) появился выпуск с самарцем Игорем Серавиным (Big Russian Boss), который уже много лет живет в […]

    Новости

    Появился перечень заболеваний, которые можно лечить в регионе по полису ОМС
    Список опубликован в постановлении правительства Самарской области об утверждении территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2021 год и плановый […]

    Новости

    300 областных медработников дефицитных специальностей получили «подъемные»
    Об этом сообщили в региональном минздраве. Меры соцподдержки, способствующие сохранению и закреплению молодых специалистов в государственной системе здравоохранения Самарской области, […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации