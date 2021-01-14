В области от коронавируса умерли шесть человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 282 случая заболевания коронавирусом. Из них:
251 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 31 заболевшего выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
За сутки умерли женщины 72 и 97 лет, мужчина 43 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 61 года и женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 67 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы.
За сутки провели 10 101 тест.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 35 441 случай коронавируса. Скончались 730 человек.
Фото обложки: pixabay.com
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