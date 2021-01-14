В области от коронавируса умерли шесть человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 282 случая заболевания коронавирусом. Из них:

100 – в Самаре;

69 – в Тольятти;

15 – в Сызрани;

14 – в Кинель-Черкасском районе;

12 – в Красноярском районе;

9 – в Кинельском районе;

6 – в Богатовском районе;

6 – в Жигулевске;

5 – в Похвистневском районе;

5 – в Ставропольском районе;

4 – в Безенчукском районе;

4 – в Новокуйбышевске;

4 – в Приволжском районе;

3 – в Октябрьске;

3 – в Чапаевске;

3 – в Сергиевском районе;

3 – в Кинеле;

2 – в Отрадном;

2 – в Хворостянском районе;

2 – в Челно-Вершинском районе;

2 – в Шигонском районе;

2 – в Камышлинском районе;

1 – в Большеглушицком районе;

1 – в Елховском районе;

1 – в Красноармейском районе;

1 – в Похвистневе;

1 – в Исаклинском районе;

1 – в Большечерниговском районе;

1 – в Нефтегорском районе.

251 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 31 заболевшего выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

За сутки умерли женщины 72 и 97 лет, мужчина 43 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 61 года и женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 67 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы.

За сутки провели 10 101 тест.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 35 441 случай коронавируса. Скончались 730 человек.

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