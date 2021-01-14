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    Появился перечень заболеваний, которые можно лечить в регионе по полису ОМС

    14.01.2021

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    Список опубликован в постановлении правительства Самарской области об утверждении территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2021 год и плановый периоды 2022 и 2023 годов.

    В документе говорится о том, что жители могут рассчитывать на лечение по полису ОМС следующих заболеваний:

    • инфекционные и паразитарные болезни;
    • новообразования;
    • болезни эндокринной системы;
    • расстройства питания и нарушения обмена веществ;
    • болезни нервной системы;
    • болезни крови, кроветворных органов;
    • отдельные нарушения, вовлекшие иммунный механизм;
    • болезни глаза и придаточного аппарата;
    • болезни уха и сосцевидного отростка;
    • болезни системы кровообращения;
    • болезни органов дыхания;
    • болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей;
    • болезни мочеполовой системы;
    • болезни кожи и подкожной клетчатки;
    • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
    • травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
    • врожденные аномалии;
    • хромосомные нарушения;
    • психические расстройства и расстройства поведения;
    • отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.

    Отдельным пунктом прописаны беременность, роды, послеродовый период и аборты. Кроме того, жители региона могут не реже одного раза в год проходить на бесплатный профилактический медосмотр, в том числе в рамках диспансеризации.

    Фото обложки: pixabay.com

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