Появился перечень заболеваний, которые можно лечить в регионе по полису ОМС

Список опубликован в постановлении правительства Самарской области об утверждении территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2021 год и плановый периоды 2022 и 2023 годов.

В документе говорится о том, что жители могут рассчитывать на лечение по полису ОМС следующих заболеваний:

инфекционные и паразитарные болезни;

новообразования;

болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекшие иммунный механизм;

болезни глаза и придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей;

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врожденные аномалии;

хромосомные нарушения;

психические расстройства и расстройства поведения;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.

Отдельным пунктом прописаны беременность, роды, послеродовый период и аборты. Кроме того, жители региона могут не реже одного раза в год проходить на бесплатный профилактический медосмотр, в том числе в рамках диспансеризации.

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