Появился перечень заболеваний, которые можно лечить в регионе по полису ОМС

Список опубликован в постановлении правительства Самарской области об утверждении территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2021 год и плановый периоды 2022 и 2023 годов.
В документе говорится о том, что жители могут рассчитывать на лечение по полису ОМС следующих заболеваний:
Отдельным пунктом прописаны беременность, роды, послеродовый период и аборты. Кроме того, жители региона могут не реже одного раза в год проходить на бесплатный профилактический медосмотр, в том числе в рамках диспансеризации.
Фото обложки: pixabay.com
Новости
Новости
Новости
Комментарии
0 комментариев