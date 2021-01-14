300 областных медработников дефицитных специальностей получили «подъемные»

Об этом сообщили в региональном минздраве.

Меры соцподдержки, способствующие сохранению и закреплению молодых специалистов в государственной системе здравоохранения Самарской области, направлены на ликвидацию дефицита медицинских кадров. Это одно из важных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Для врачей, приступивших к работе по наиболее дефицитным специальностям и готовых трудиться в государственном учреждении здравоохранения, не менее трех лет предусмотрены выплаты в размере 166 тысяч рублей. Деньги выделяют из областного бюджета.

С 2013 года называемые «подъемные» получили 2426 медицинских работников. В прошлом году выплаты предоставили для 300 человек. В 2021 году их получат примерно столько же.

В минувшем году в самарские больницы трудоустроились 74 человека, в тольяттинские – 54 человека, в сызранские – 25 человек, в кинельские – 13 человек, в новокуйбышевские – 5 человек.

Лидерами по привлечению молодых специалистов стали Самарская областная клиническая больница имени Середавина – 29 человек, Тольяттинская городская клиническая больница №5 – 27 человек, Тольяттинская станция скорой медицинской помощи – 18 человек, Самарский областной клинический онкологический диспансер – 16 человек.

В прошлом году перечень самых востребованных медицинских работников был расширен, в него включены дополнительно узкие специальности. Кроме того, право на денежную выплату получили специалисты, обучавшиеся в рамках целевых договоров (за исключением трудоустроившихся в больницы Самары).

Кроме того, сохранить и закрепить медицинские кадры в сельской медицине, рабочих поселках, малых городах с населением до 50 тысяч человек помогают программы «Земский доктор», а с 2018 года и «Земский фельдшер».

Если до 2020 года врачи получали за переезд в сельскую местность один миллион рублей, а фельдшеры – 500 тысяч рублей, то с прошлого года при трудоустройстве в медицинские организации, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям Самарской области, врачам предоставлялось уже 1,5 миллиона рублей, а фельдшерам 750 тысяч. Таким образом, в прошедшем году повышенные выплаты получили 41 врач и 25 фельдшеров. Со всеми получателями заключены договоры с обязательством об отработке в медучреждении не менее петли лет.

– Прошедший 2020 год, как никакой другой, показал важность полноценной обеспеченности медицинскими кадрами государственной системы здравоохранения, – подчеркнул руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин. – Указанные мероприятия позволяют не только привлечь врачей и средний медицинский персонал на дефицитные должности, но и закрепить их на этом месте. И та, и другая меры доказали свою эффективность и будут продолжены.

В этом году по этим программам запланированы выплаты 65 врачам и 28 средним медицинским работникам. Кроме того, в них смогут принимать участие заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами – медицинские сестры и акушерки.

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