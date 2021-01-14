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    Стартовали городские соревнования по хоккею «Золотая шайба»

    14.01.2021

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    Первые матчи уже прошли в спортивном комплексе «Орбита».

    В Самаре «Золотая шайба» проводится уже десятый год подряд. Это одно из мероприятий, которое проводят по нацпроекту «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

    В этом году 266 спортсменов из дворовых хоккейных команд Самары встретятся на льду турнира. В соревнованиях примут участие 14 коллективов в трех возрастных группах. Всего состоится 28 игр.

    Команды, ставшие победителями в каждой возрастной категории, примут участие в областном этапе соревнований по хоккею «Золотая шайба». Об этом сообщает администрация Самары на портале всероссийской системы системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов.

    Фото обложки: администрация Самары

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