Стартовали городские соревнования по хоккею «Золотая шайба»

Первые матчи уже прошли в спортивном комплексе «Орбита».

В Самаре «Золотая шайба» проводится уже десятый год подряд. Это одно из мероприятий, которое проводят по нацпроекту «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году 266 спортсменов из дворовых хоккейных команд Самары встретятся на льду турнира. В соревнованиях примут участие 14 коллективов в трех возрастных группах. Всего состоится 28 игр.

Команды, ставшие победителями в каждой возрастной категории, примут участие в областном этапе соревнований по хоккею «Золотая шайба». Об этом сообщает администрация Самары на портале всероссийской системы системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов.

Фото обложки: администрация Самары

