В военном санатории в Самаре будут долечивать пациентов после коронавируса

Прием гражданского населения осуществляется по полису обязательного медицинского страхования.
Как сообщает пресс-служба ЦВО, в санатории развернуто 120 коек. Здесь будут проводить первичный прием, консультации терапевта, пульмонолога, кардиолога и общую функциональную диагностику.
Для каждого пациента выстроят индивидуальную программу реабилитации, включающую в себя физиотерапию, посещение психолога, диету и лечебную физкультуру.
Фото обложки: пресс-служба ЦВО
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