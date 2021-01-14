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    В военном санатории в Самаре будут долечивать пациентов после коронавируса

    14.01.2021

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    Прием гражданского населения осуществляется по полису обязательного медицинского страхования. 

    Как сообщает пресс-служба ЦВО, в санатории развернуто 120 коек. Здесь будут проводить первичный прием, консультации терапевта, пульмонолога, кардиолога и общую функциональную диагностику. 

    Для каждого пациента выстроят индивидуальную программу реабилитации, включающую в себя физиотерапию, посещение психолога, диету и лечебную физкультуру.

    Фото обложки: пресс-служба ЦВО

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