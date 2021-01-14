В военном санатории в Самаре будут долечивать пациентов после коронавируса

Прием гражданского населения осуществляется по полису обязательного медицинского страхования.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в санатории развернуто 120 коек. Здесь будут проводить первичный прием, консультации терапевта, пульмонолога, кардиолога и общую функциональную диагностику.

Для каждого пациента выстроят индивидуальную программу реабилитации, включающую в себя физиотерапию, посещение психолога, диету и лечебную физкультуру.

Фото обложки: пресс-служба ЦВО