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    Из-за снегопада отменили автобусы в Самару из Пензы и Саратова

    14.01.2021

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    Информация об этом появилась в Telegram-канале пензенского правительства со ссылкой на управление транспорта региона. Междугородние автобусные рейсы из Пензенской области в направлении Самары и Саратова отменили из-за снегопада.

    Также, как пишет «АиФ-Саратов» со ссылкой на региональный минтранс, из Саратова отменили утренние рейсы в Балаково, Балтай, Маркс, Ульяновск, Самару, Лысые Горы, Романовку, Аркадак, Белую Гору, Волгоград, Пугачев, Камышин, Аткарск, Екатериновку, Пензу.

    Фото обложки: pixabay.com

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