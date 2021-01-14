Из-за снегопада отменили автобусы в Самару из Пензы и Саратова

Информация об этом появилась в Telegram-канале пензенского правительства со ссылкой на управление транспорта региона. Междугородние автобусные рейсы из Пензенской области в направлении Самары и Саратова отменили из-за снегопада.

Также, как пишет «АиФ-Саратов» со ссылкой на региональный минтранс, из Саратова отменили утренние рейсы в Балаково, Балтай, Маркс, Ульяновск, Самару, Лысые Горы, Романовку, Аркадак, Белую Гору, Волгоград, Пугачев, Камышин, Аткарск, Екатериновку, Пензу.

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