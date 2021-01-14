Ремонт и модернизацию атомной подлодки «Самара» завершат в 2023 году

Затем должны начаться испытания обновленной субмарины, которая получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Планируется, что Центр судоремонта «Звездочка» завершит ремонт и модернизацию атомной подводной лодки «Самара» проекта 971 (шифр «Щука-Б») Тихоокеанского флота в 2023 году.

По данным другого источника ТАСС, в августе прошлого года субмарина проходила первый этап ремонта и модернизации. Работы выполняли специалисты «Звездочки», однако пресс-служба предприятия не стала комментировать эту информацию.

Первоначально «Самару», как и атомную подлодку «Братск» планировалось отремонтировать в Северо-Восточном ремонтном центре (СВРЦ), расположенном на Камчатке в Вилючинске, но после визита на предприятие министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в марте 2013 года модернизацию подлодок было решено передать другому исполнителю.



Фото обложки: submarina.org