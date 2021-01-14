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    Достойные награды. Добровольцы с КНПЗ отмечены за помощь людям

    14.01.2021

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    Дмитрий Греков

    20 работников Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода награждены знаком «За служение людям». Его осенью 2020 года учредил губернатор Дмитрий Азаров для тех, кто активно занимается общественно полезной и благотворительной деятельностью, помогает жителям Самарской области, в том числе в непростой период пандемии.

    Сотрудники КНПЗ активно участвуют в волонтерском движении: доставляют продукты питания и медикаменты пожилым людям, приобретают для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, канцтовары и игрушки, которые разнообразят и скрашивают досуг ребят.

    В числе награжденных специалист отдела по закупке работ и услуг АО «КНПЗ» Анастасия Островская. В волонтерском движении она давно, еще со школы. Ведь чтобы помогать людям, не обязательно тратить деньги — иногда достаточно приготовить обед больному или сходить за продуктами для пожилого человека.

    — Я замечаю, что на нашем заводе последние несколько лет добровольческое движение активно развивается. Началось с нескольких неравнодушных активистов, к которым потом подключились целые коллективы. В нашем активе уже традиционные благотворительные акции, например, новогодняя «Елочка, дари!», когда работники завода исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья, праздник ко Дню защиты детей, сотрудничество с фондом «Старость в радость», — рассказывает Анастасия.

    Александр Филимонов, молодой специалист КНПЗ, стал волонтером в университете.

    — Я считаю, что пандемия еще больше объединила нас. Люди из группы риска вынуждены оставаться дома. И мы помогаем им соблюдать режим, обеспечивая всем необходимым. Это по-настоящему здорово, когда такое большое и сильное предприятие заботится не только о производстве и заводчане готовы делиться с ближними своим временем и душевной теплотой, — отмечает Александр.

    Среди награжденных — представители самых разных специальностей. Операторы установок, экономисты, технологи и многие другие. И это, конечно, далеко не полный список всех, кто заслуживает поощрения, например, сейчас водители завода помогают самарским медикам добираться до пациентов, получающих лечение дома. А молодые специалисты продолжают сотрудничать с социальными службами города и развозить продукты одиноким старикам. Работа продолжается!

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