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    Увеличилось число авиарейсов из Самары в Екатеринбург

    14.01.2021

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    Самолеты авиакомпании UTair летают по понедельникам и пятницам.  Вылет из аэропорта  Курумоч – в 18:05, прибытие в Екатеринбург – в 21:15 по местному времени.

    С четверга, 14 января, запланированы рейсы также и по четвергам.  Время вылета из Самары – 12:00, время прибытия в Кольцово – в 15:10.

    Рейсы выполняются на самолете ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров. Продолжительность полета составит 2 часа 10 минут, сообщает пресс-служба Курумоча.

    Фото обложки: pixabay.com

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