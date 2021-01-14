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    Для строительства коллектора у стадиона снесут несколько зданий на Алма-Атинской

    14.01.2021

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    Как ранее писал sgpress.ru, система сбора сточных вод будет идти от «Самара Арены» к очистным сооружениям, которые находятся в Орловом овраге

    Строительство канализации запланировали от колодца на пересечении 9-го проезда у стадиона и улицы 1-й Стадионной до колодца по Алма-Атинской. На этой территории находятся несколько зданий, которые придется снести.

    Все работы нужно будет завершить к 20 декабря 2021 года. Заказчиком торгов выступает областное управление капитального строительства. Начальная цена контракта составляет 240 млн рублей.

    Фото обложки: pixabay.com

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