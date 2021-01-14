Городские власти обсудили организацию работы в крещенскую ночь

И.о. первого заместителя главы Самары Владимир Василенко провел оперативный штаб по коронавирусу. Текущей эпидемиологической ситуации было уделено самое пристальное внимание. По статистике, всплеска заболеваемости в городе не наблюдается. В процентном соотношении заразившихся COVID-19 в Самаре даже меньше, чем в Тольятти, Октябрьске или Отрадном. Однако меры профилактики остаются приоритетом властей.

Каждый день коронавирусной инфекцией в городе в среднем заболевает 77 человек. Больше всего страдает возрастная группа от 65 лет и старше. Радует, что тяжелых случаев, требующих госпитализации, становится меньше. В основном граждане лечатся амбулаторно.

По мнению эпидемиологов, масочный режим и прививочная кампания снизили заболеваемость не только коронавирусом, но и гриппом и ОРВИ. От сезонных «простуд» теперь горожане страдают намного реже. В прошлом году половина населения Самары – 618 520 человек — вакцинировалась от гриппа.

Во всех районах Самары представителям старшего поколения напоминают о необходимости соблюдать самоизоляцию в целях заботы о здоровье. Для них организована бесконтактная доставка продуктов и лекарств с помощью соцработников и волонтеров. Раздают и брошюры с правилами безопасности в период пандемии. Главы районов доложили: к этой работе подключены общественные советы вместе с управляющими микрорайонами. Ветеранов предупреждают о возможных рисках и просят оставаться дома.

Владимир Василенко подчеркнул — сбавлять темпы в этом направлении нельзя.

— Вопрос напрямую связан с общественной безопасностью, так что важно наладить контакт с жителями и прийти к взаимопониманию. Только так можно добиться положительной динамики, — отмечает он.

Кроме того, продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественных местах в ежедневном режиме. За нарушения налагаются штрафные санкции. Принятые меры снижают риски заражения.

Отдельно на совещании обсудили организацию купели в крещенскую ночь на Полевом спуске. В это время всегда есть желающие искупаться в проруби. В 2021 году погода благоприятствует традиции. Специалисты поисково-спасательного отряда Самары произвели замер льда. Его толщина составила 30-35 см, что является достаточным для проведения мероприятия. Безопасность на воде обеспечат профессиональные спасатели. Также будут дежурить полиция и скорая помощь.

На Полевом спуске появятся шесть палаток для переодевания, специальные деревянные мостки и лестница. Обогревать людей планируется тепловыми пушками. При необходимости купающиеся смогут выпить горячего чая. Напиток приготовят заблаговременно. Будет организован контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Развесят соответствующие аншлаги.

— Если кто-то забудет средство индивидуальной защиты органов дыхания, то его должны предоставить верующему бесплатно, — поручил первый вице-мэр.

Еще будут организованы купели в пяти храмах Самары. Здесь также проведут ликбез о том, как окунуться в прорубь без негативных последствий для организма и избежать заражения коронавирусной инфекцией. Купание в неположенных местах строго запрещено.

Фото обложки: Екатерина Елизарова