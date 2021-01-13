Самара

-22°C
    Поиск

    На следующей неделе по поручению Президента России начнется массовая вакцинация от коронавируса

    13.01.2021

    14

    Об этом Владимир Путин сообщил в среду, 13 января, на совещании с членами федерального правительства. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в регионы поступит 2,1 млн доз вакцины.

    Президент поручил подготовить соответствующую инфраструктуру для транспортировки, а также выстроить соответствующий график прививок.

    Вакцинация от коронавируса в России стартовала в начале декабря прошлого года. В первую очередь прививки делали врачам, учителям и соцработникам. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений. 

    Фото обложки: pixabay.com

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Не все жители Самары будут вынуждены оплачивать установку счетчиков теплоэнергии в своих домах
    Новые квитанции получили жители 440 многоквартирных домов. Разбираемся, за что придется заплатить горожанам. В январе самарцам выставили квитанции на оплату […]

    Новости

    С начала зимы с улицы Арцыбушевской вывезли более 1109 тонн снега
    Ее комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Самарской области Дмитрием […]

    Новости

    Продолжается переселение жителей Самары из аварийного жилья
    Данная программа является важнейшей частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Он разработан минстроем России в соответствии с указом Президента РФ Владимира […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации