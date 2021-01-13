На следующей неделе по поручению Президента России начнется массовая вакцинация от коронавируса

Об этом Владимир Путин сообщил в среду, 13 января, на совещании с членами федерального правительства. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в регионы поступит 2,1 млн доз вакцины.

Президент поручил подготовить соответствующую инфраструктуру для транспортировки, а также выстроить соответствующий график прививок.

Вакцинация от коронавируса в России стартовала в начале декабря прошлого года. В первую очередь прививки делали врачам, учителям и соцработникам. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

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