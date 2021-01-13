С начала зимы с улицы Арцыбушевской вывезли более 1109 тонн снега

Ее комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, продолжат в этом году.

За состоянием улицы Арцыбушевской как днем, так и ночью, следят специалисты-кураторы из МБУ «Дорожное хозяйство». В частности, отлажено взаимодействие со службами благоустройства, ответственными за расчистку и противогололедную обработку: проводятся совместные плановые объезды. За процессом и результатом следит и подрядчик, которому в текущем году весной предстоит продолжить ремонт улицы.

– Важно, чтобы сезонные работы велись не только своевременно, оперативно и качественно, но и аккуратно. Такой подход к элементам благоустройства, прежде всего, необходим уже отремонтированным участкам улицы Арцыбушевской, которые наша подрядная организация обновила в 2020 году с опережением сроков. Все новое нужно беречь. Это сделано для наших горожан, и всем нам хотелось бы, чтобы дорожный объект прослужил как можно дольше. При уборке нельзя допустить разрушения асфальтобетонного покрытия. Особенно бережно нужно расчищать тротуары с плиточным покрытием. После завершения первого этапа ремонта мы каждый день наблюдаем за состоянием улицы — ее долговечность и безопасность напрямую зависят и от грамотного содержания. А эти характеристики являются важнейшими критериями нацпроекта, — рассказал заместитель главного инженера ООО «НПФ «XXI Век» Даниил Степанов.

После снегопадов практически на всю ширину расчистили дорогу и пешеходные зоны. С начала зимы с улицы Арцыбушевской вывезли 1109,2 тонны снега.

Как рассказал директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов, снег увозят на полигон на улице Лунной. Для расчистки и обработки дороги и пешеходных зон задействовано восемь единиц техники – несколько дорожных комбинированных машин, погрузчик, автогрейдер, самосвалы, малогабаритная техника для тротуаров.



– На расчистке вручную трудятся 4 человека. Сейчас, когда наибольший объем работ после сильных снегопадов выполнен, такого количества сил и средств достаточно. Рабочие нацелены на то, чтобы максимально очистить участки и подготовиться к новой порции осадков, – рассказал Халиуллов.

При выявлении недостатков оформляется предписание, в котором указывается срок, в который нужно устранить недочеты. Как только все задачи выполнены, это подтверждается соответствующим актом. И на Арцыбушевской были небольшие замечания в части активизации работ по содержанию. Подрядчик, МП «Благоустройство», устраняет их в кратчайшие сроки. Как правило, недостатки ликвидируются в течение 1-2 суток.

В целом снег в городе расчищают и убирают более 400 уборщиков территорий и около 600 машин муниципальных предприятий и подрядчиков. На полигонах за две смены прибавилось 14 171,4 тонны снега. С начала зимы на них вывезли свыше 257 тысяч тонн.

Днем в среду, 13 января, на уборку города от снега вышли 428 рабочих и 229 единиц техники, включая 42 самосвала, 20 дорожных комбинированных машин, 34 трактора МТЗ-80, 28 погрузчиков, 19 единиц средств малой механизации и другой спецтехники.

Фото Екатерины Елизаровой

