Продолжается переселение жителей Самары из аварийного жилья

Данная программа является важнейшей частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Он разработан минстроем России в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Программа реализуется с 2019 года. В нее вошли дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

В целом в Самаре в период с 2015 по 2020 годы переселили 1577 семей. С 2019 года возможность переехать в новое безопасное жилье получили еще 4370 семей. Им предложат на выбор квартиры в новостройках либо денежную компенсацию в зависимости от вида собственности. Семьи переселяются в шесть этапов — до 2025 года. На реализацию каждого предоставляется два года, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Уже выполнен первый этап программы (2019-2020 годы). Жители получили благоустроенные квартиры в новостройках с чистовой отделкой. Продолжаются работы по второму этапу (2020-2021 годы). Уже закуплены новые помещения для расселения, часть самарцев переехала в новое благоустроенное жилье. В этом году началась реализация третьего этапа программы (2021-2022 годы). За это время планируется расселить 801 семью.

Все предлагаемые для переселения квартиры по метражу не уступают старым и обязательно имеют идентичное число комнат. Количество человек, прописанных в аварийном жилье, при переселении не учитывается.

Фото обложки: администрация Самары

