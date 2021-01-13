В области от коронавируса умерли 11 человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 279 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
246 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 33 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
За сутки умерли женщины 58, 74, 80, 90 лет, мужчины 45, 62, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 67-летняя женщина и 68-летний мужчина, страдавшие заболеванием эндокринной системы, 75-летний мужчина, страдавший заболеванием почек, 79-летний мужчина.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 35 159 случаев коронавируса. Скончались 724 человека. За сутки провели 9200 тестов.
Фото обложки: pixabay.com
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