В области от коронавируса умерли 11 человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 279 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

91 – в Тольятти;

87 – в Самаре;

14 – в Сызрани;

13 – в Красноярском районе;

10 – в Кинель-Черкасском районе;

9 – в Приволжском районе;

7 – в Безенчукском районе;

5 – в Отрадном;

5 – в Новокуйбышевске;

4 – в Похвистневском районе;

4 – в Челно-Вершинском районе;

4 – в Камышлинском районе;

3 – в Большеглушицком районе;

3 – в Хворостянском районе;

3 – в Чапаевске;

3 – в Большечерниговском районе;

3 – в Нефтегорском районе;

2 – в Ставропольском районе;

1 – в Кинеле;

1 – в Волжском районе;

1 – в Богатовском районе;

1 – в Октябрьске;

1 – в Сергиевском районе;

1 – в Шигонском районе;

1 – в Кинельском районе;

1 – в Похвистневе;

1 – в Алексеевском районе.

246 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 33 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

За сутки умерли женщины 58, 74, 80, 90 лет, мужчины 45, 62, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 67-летняя женщина и 68-летний мужчина, страдавшие заболеванием эндокринной системы, 75-летний мужчина, страдавший заболеванием почек, 79-летний мужчина.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 35 159 случаев коронавируса. Скончались 724 человека. За сутки провели 9200 тестов.

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