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    В области от коронавируса умерли 11 человек

    13.01.2021

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    За минувшие сутки в Самарской области выявили 279 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

    • 91 – в Тольятти;
    • 87 – в Самаре;
    • 14 – в Сызрани;
    • 13 – в Красноярском районе;
    • 10 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 9 – в Приволжском районе;
    • 7 – в Безенчукском районе;
    • 5 – в Отрадном;
    • 5 – в Новокуйбышевске;
    • 4 – в Похвистневском районе;
    • 4 – в Челно-Вершинском районе;
    • 4 – в Камышлинском районе;
    • 3 – в Большеглушицком районе;
    • 3 – в Хворостянском районе;
    • 3 – в Чапаевске;
    • 3 – в Большечерниговском районе;
    • 3 – в Нефтегорском районе;
    • 2 – в Ставропольском районе; 
    • 1 – в Кинеле;
    • 1 – в Волжском районе;
    • 1 – в Богатовском районе;
    • 1 – в Октябрьске;
    • 1 – в Сергиевском районе;
    • 1 – в Шигонском районе;
    • 1 – в Кинельском районе;
    • 1 – в Похвистневе;
    • 1 – в Алексеевском районе.

    246 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 33 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. 

    За сутки умерли женщины 58, 74, 80, 90 лет, мужчины 45, 62, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 67-летняя женщина и 68-летний мужчина,  страдавшие заболеванием эндокринной  системы, 75-летний мужчина, страдавший  заболеванием почек, 79-летний мужчина.

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 35 159 случаев коронавируса. Скончались 724 человека. За сутки провели 9200 тестов.

    Фото обложки: pixabay.com

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