Врачам региона, работавшим в новогодние праздники с ковид-пациентами, заплатят в двойном размере

14.01.2021
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Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян во вторник, 12 января, на большой встрече с медицинскими профсоюзами.
Врачам, работавшим в период с 1 по 10 января, начислят зарплату в двойном размере. Это касается и первичного звена, и врачей в поликлиниках, пишет ГТРК «Самара».
Списки на январские доплаты за работу с ковид-пациентами будут направлены в ТФОМС для начислений в субботу, 16 января, а предположительно со вторника,19 января, медработники начнут получать выплаты.
Фото обложки: pixabay.com
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