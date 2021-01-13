Новый год не по стандарту. Три истории самарцев, которые работали 31 декабря

В этой сфере я работаю два года. Раньше мне тоже приходилось дежурить в праздничные дни. Например, я выезжал на вызов 9 мая и в свой день рождения. От этого никуда не денешься – график есть график. Если выпадают сутки, то надо нести караул. Каждый выезд важен.

Впервые я встречал Новый год на дежурстве именно в 2020 году. Нас было трое и диспетчер. Мы несли службу в пожарном подразделении в поселке Гранный. Заступили как обычно – в 7:45 утра, сменили караул, проверили обстановку и автомобили. Этот день ничем не отличается от остальных, но еще мы готовили, резали салаты и украшали пожарное депо. Конечно, пришлось обойтись без шампанского. Вместо него мы купили лимонад. Слава Богу, что в этот день все было спокойно и не нужно было выезжать.

Для каждого понятие семьи свое. Есть жена, мать, отец и так далее. Но есть еще и добровольная пожарная команда. Разделять их сложно. С ребятами мы идем вместе в огонь, доверяем друг другу и относимся соответствующим образом. В Гранном у нас работают всего 10 человек.

Поэтому проще было сделать так, чтобы семья побывала на работе. Супруга и ребенок приехали ко мне, поздравили и позже уехали дальше на елку. Новый год мы встретили вместе – всем было хорошо.