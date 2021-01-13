Новый год не по стандарту. Три истории самарцев, которые работали 31 декабря

13.01.2021
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В этой сфере я работаю два года. Раньше мне тоже приходилось дежурить в праздничные дни. Например, я выезжал на вызов 9 мая и в свой день рождения. От этого никуда не денешься – график есть график. Если выпадают сутки, то надо нести караул. Каждый выезд важен.
Впервые я встречал Новый год на дежурстве именно в 2020 году. Нас было трое и диспетчер. Мы несли службу в пожарном подразделении в поселке Гранный. Заступили как обычно – в 7:45 утра, сменили караул, проверили обстановку и автомобили. Этот день ничем не отличается от остальных, но еще мы готовили, резали салаты и украшали пожарное депо. Конечно, пришлось обойтись без шампанского. Вместо него мы купили лимонад. Слава Богу, что в этот день все было спокойно и не нужно было выезжать.
Для каждого понятие семьи свое. Есть жена, мать, отец и так далее. Но есть еще и добровольная пожарная команда. Разделять их сложно. С ребятами мы идем вместе в огонь, доверяем друг другу и относимся соответствующим образом. В Гранном у нас работают всего 10 человек.
Поэтому проще было сделать так, чтобы семья побывала на работе. Супруга и ребенок приехали ко мне, поздравили и позже уехали дальше на елку. Новый год мы встретили вместе – всем было хорошо.
Таксовать в Новый год — традиционная забава. Пассажиры 31 числа попадаются очень общительные. Они постоянно что-то громко рассказывают, спрашивают: «А почему ты в Новый год работаешь?» Я отвечаю, что могу хорошо заработать. Заказов всегда много. Плюс ко всему в праздники почти половина клиентов оставляют хорошие чаевые. Люди экономят время, иногда не берут сдачу и убегают. Самые мои большие чаевые за праздники – 300 рублей, в среднем оставляют 50 и 100. Дают их за чистую машину, быструю поездку, приятную беседу и просто из-за хорошего настроения.
Половина клиентов из тех, кто ловит машину рукой, обычно пьяные. Есть риск, что они уснут прямо в машине или будут вести себя странно и непредсказуемо. Но в основном все добрые. Некоторые пассажиры звали с собой продолжить банкет. Как-то мне даже предлагали пойти в мужской спа-салон.
А еще в новогодние праздники со мной пытались знакомиться девушки. Одна клиентка была с молодым человеком, несмотря на это, она всю дорогу гладила мое плечо. Это напрягало и раздражало. Казалось, будто она хочет что-то украсть.
Сам Новый год, 12 часов ночи, я стараюсь встретить с близким человеком. Так было и в этом году. После боя курантов многие выходят голосовать на дорогу, поэтому я снова отправился таксовать. Но так получается далеко не всегда. Как-то я ехал по Московскому шоссе в районе 18-го километра и взял заказ прямо в ночь с 31 декабря на 1 января. Мы просто болтали с пассажиром, и вдруг наступило 12 часов ночи. Это очень необычное ощущение.
Поваром я работаю уже три года. В праздники приходилось трудиться на корпоративах, но в этом году их отменили. До карантина я как-то работал один на пицце в Новый год. Там было все строго. Полная посадка – 180 мест. Вечером я был просто без сил. Ни о каком празднике я не думал, тем более о выпивке.
В этот раз 31 декабря мы работали до вечера, а потом еще вышли 1 января. Очень не люблю отмечать что-то, а потом идти на работу на следующий день. Это тяжело физически и морально. В эти моменты я готов просто спать на полу. К тому же на кухне приходится постоянно находиться в маске – это неудобно. Иногда очень хочется ее снять.
Не все работники выходят сразу после новогодней ночи. А те, кто все-таки решился, приходят вообще никакие. Некоторые просто ложились на стол половиной тела и спали. Когда поступали заказы, повара кое-как просыпались, потягивались, наливали суп и шли обратно спать в свою берлогу.
Когда мы готовили обед первого числа, то отправляли фото с блюдами в общий чат ресторанов этой сети. Выяснилось, что мы были единственными в этот день, кто отправлял фото с обедом и ужином. Поэтому мы еще работали хорошо. В некоторых заведениях уволили сотрудников за то, что они пришли нетрезвые. Некоторые и вовсе не вышли на работу. Посетители в Новый год тоже бывают не самые приятные. Некоторые постоянно жалуются, что блюда пересоленные или недосоленные.
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Стиль жизни
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