В городе обсудят творческое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья

Открытый городской форум «Воспитание сердца- 2021» проведут в январе-феврале этого года. В среду, 20 января, состоится онлайн-конференция «Реабилитационный потенциал творчества в работе с детьми с ОВЗ».

На ней обсудят ресурс дополнительного образования по программам творческих направленностей для коррекционно-развивающей работы детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа конференции включает в себя пленарное заседание и работу по секциям, посвященным реабилитации детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы.

В программе доклады, мастер-классы, дискуссии, раскрывающие компенсаторные, развивающие и коррекционные возможности занятий музыкой, живописью, поэзией, театральным искусством, фольклором и другими видами творчества. Особое внимание будет уделено актуальному на сегодняшний день нейропсихологическому аспекту творческого развития в детском возрасте.

Организаторами конференции стали детская школа искусств №11, центр детской нейропсихологии «Счастливые детки», Самарский областной художественный музей, центр «Поддержка детства».