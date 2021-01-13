В городском департаменте образования рассказали, как будут учиться школьники в морозы

Решение об отмене занятий принимается директором на основании прогноза о возможных чрезвычайных ситуациях, экстренного предупреждения, связанного с экстремально низкими температурами атмосферного воздуха, с учетом информации о текущей температуре, скорости ветра, а также тенденции к изменениям метеоусловий.

При температуре ниже -25 градусов отменяются уроки для школьников с 1 по 4 классов, ниже -27 градусов – с 1 по 8 классы, ниже -30 градусов – с 1 по 11 классы.

В случае отмены очных занятий школа организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. При этом школы работают в в соответствии с утвержденным режимом.

Для школьников, пришедших в день отмены занятий, организуется проведение уроков и режим питания. Температура воздуха в учебном кабинете должна быть не ниже 18 градусов.

Если родителем принято решение о том, что ребенок пропустит очный день обучения из-за низкой температуры воздуха и заблаговременно предупредит об этом классного руководителя, на следующий день справку приносить не нужно.

Фото обложки: pixabay.com