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    В городском департаменте образования рассказали, как будут учиться школьники в морозы

    13.01.2021

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    Решение об отмене занятий принимается директором на основании прогноза о возможных чрезвычайных ситуациях, экстренного предупреждения, связанного с экстремально низкими температурами атмосферного воздуха, с учетом информации о текущей температуре, скорости ветра, а также тенденции к изменениям метеоусловий.

    При температуре ниже -25 градусов отменяются уроки для школьников с 1 по 4 классов, ниже -27 градусов – с 1 по 8 классы, ниже -30 градусов – с 1 по 11 классы.

    В случае отмены очных занятий школа  организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. При этом школы работают в  в соответствии с утвержденным режимом. 

    Для школьников, пришедших в день отмены занятий, организуется проведение уроков и режим питания. Температура воздуха в учебном кабинете должна быть не ниже 18 градусов.

    Если родителем принято решение о том, что ребенок пропустит очный день обучения из-за низкой температуры воздуха и заблаговременно предупредит об этом классного руководителя, на следующий день справку приносить не нужно.

    Фото обложки: pixabay.com

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