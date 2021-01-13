В марте начнется строительство нового корпуса областной детской инфекционной больницы

Во вторник, 12 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился с главврачом больницы Сергеем Китайчиком. Они обсудили планы по развитию важнейшего для региона медицинского учреждения. Также глава региона оценил условия, в которых проходят лечение пациенты.

Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медпомощь детям, подросткам и их родным с капельными инфекциями, с острыми нейроинфекциями бактериальной и вирусной этиологии, ОРВИ, в том числе осложненными бронхитами и пневмонией.

В прошлом году здесь открыли отделение для лечения людей с COVID-19. В больнице организовали 128 инфекционных коек для больных коронавирусом. Дети и их родители, болеющие коронавирусом, находятся в палатах-боксах. Вход в каждую организован с улицы.

Сергей Китайчик рассказал, что зачастую коронавирусом болеют целыми семьями, поэтому в учреждении лечат и детей, и взрослых. Некоторых пациентов буквально вытаскивают «с того света» – одна из пациенток рассказала губернатору, что поражение легких у нее составляло более 75%, а сейчас она уже готовится к выписке.

Многие пациенты, которые тяжело переносили инфекцию, отправляются на долечивание в санатории. Врачи отметили, что это успешная практика, которая позволяет больным проходить качественную реабилитацию. Такой подход впервые был применен именно в Самарской области по поручению Дмитрия Азарова.

Сергей Китайчик отметил, что благодаря проведенному в 2012 году ремонту, а также дооборудованию боксов к ЧМ-2018 по футболу больница была готова к приему больных с коронавирусом. При поддержке губернатора обновление главной детской «инфекционки» продолжится – уже в этом году начнется строительство нового корпуса на 100 мест. Проект разрабатывался вместе с коллективом больницы.

Глава региона поставил региональному минстрою задачу в сжатые сроки провести все подготовительные процедуры и приступить к строительству.

– Очень важно справиться опережающими темпами и строителей нацелить, чтобы работали качественно и оперативно. Задача – к середине следующего года объект закончить, – подчеркнул губернатор и поручил замминистра строительства лично курировать объект. – Наша задача – постепенно, поэтапно приводить в порядок существующие лечебные учреждения и строить новые, что очень важно для всего региона.

Строительство нового корпуса на 100 мест начнется в марте этого года. Его планируют открыть уже в первом квартале 2022 года.

Фото обложки: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области