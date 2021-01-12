Начался монтаж фундамента здания нового детсада на Подшипниковой

Во вторник, 12 января, представители городского департамента градостроительства проверили ход работ над зданием дошкольного образовательного учреждения в Октябрьском районе.

Напомним, детский сад строят в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Строительство началось в ноябре прошлого года. Подрядчик успел демонтировать старое здание и выполнить земляные работы, а также приступить к монтажу фундамента.

– Этот детский сад специализированный. В учреждении будут созданы группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра. Дошкольное учреждение рассчитано на 112 мест, 20 из которых ясельные, — отметил заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Василий Чернов.



Сейчас демонтировали здание заброшенного ведомственного детского сада, которое не соответствовало требованиям современных норм и правил. Оно принадлежало Министерству обороны РФ, а потом было передано в муниципалитет.

Как пояснил генеральный директор подрядной организации Владимир Старыгин, на данный момент выполнены земляные работы, производится устройство монолитно-ленточного фундамента. Проектом предусмотрено использование старых коммуникаций.

Работы ведутся в соответствии с графиком. После возведения и отделки здания подрядчик благоустроит прилегающую территорию, на которой также обустроят детские площадки для каждой группы.

Полностью завершить строительство детского дошкольного образовательного учреждения планируется к осени этого года.

Фото Екатерины Елизаровой