За сутки с улиц города на полигоны вывезли более 12,6 тысячи тонн снега

Продолжается активная работа по ликвидации последствий снегопада. По сообщению пресс-службы администрации Самары, снегоуборочная техника задействована максимально. Усиленные бригады служб благоустройства расчищают городские территории в две смены. Вместе с тем наращиваются объемы вывезенного снега. Наиболее активно эти работы выполняются ночью, чтобы не мешать движению транспорта.

Только за последние сутки на полигоны вывезли более 12,6 тысячи тонн. Всего же с начала сезона из города удалили почти 250 тысяч тонн снега, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в 2,5 раза.

В течение двух смен в общей сложности трудились 418 рабочих и 571 единица снегоуборочной техники. Задействованы все муниципальные предприятия отрасли, обслуживающие, в том числе, общественные пространства – МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Самарская набережная», МАУ «Парки Самары», а также МП «Благоустройство», которое занимается расчисткой всех городских улиц, тротуаров вдоль них, остановок.

Однако по-прежнему большое количество замечаний имеется к управляющим организациям, занимающимся содержанием придомовых территорий и дворовых выездов. Информация об УК, не справившихся со своими обязанностями, собрана и направлена в органы прокуратуры.

Серьезным препятствием для работы снегоуборочной техники является припаркованный личный транспорт. Администрация города обращается ко всем горожанам с просьбой убирать свои машины с обочин дорог и придомовых территорий на время расчистки снега.