В области от коронавируса умерли пять человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 278 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
250 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 28 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
За сутки умерли 78-летний мужчина и 71-летняя женщина, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, 81-летняя женщина, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, 41-летняя женщина, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 87-летняя женщина.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 34 880 случая коронавируса. Скончались 713 человек. За сутки провели 7910 тестов.
Фото обложки: pixabay.com
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