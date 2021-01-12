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    В области от коронавируса умерли пять человек

    12.01.2021

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    За минувшие сутки в Самарской области выявили 278 случаев заболевания коронавирусом. Из них: 

    • 75 – в Самаре;
    • 87 – в Тольятти; 
    • 27 – в Сызрани;
    • 14 – в Отрадном,
    • 8 – в Похвистневском районе; 
    • 7 – в Шигонском районе; 
    • 7 – в Чапаевске;
    • 6 – в Кинеле;
    • 6 – в Безенчукском районе; 
    • 6 – в Кинельском районе; 
    • 6 – в Волжском районе; 
    • 5 – в Богатовском районе; 
    • 5 – в Нефтегорском районе; 
    • 3 – в Хворостянском районе; 
    • 3 – в Большеглушицком районе; 
    • 2 – в Октябрьске;
    • 2 – в Елховском районе; 
    • 2 – в Красноармейском районе; 
    • 2 – в Кошкинском районе; 
    • 2 – в Алексеевском районе; 
    • 1 – в Кинель-Черкасском районе; 
    • 1 – в Сызранском районе; 
    • 1 – в Клявлинском районе. 

    250 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 28 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.  

    За сутки умерли 78-летний мужчина и 71-летняя женщина, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, 81-летняя женщина, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, 41-летняя женщина, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 87-летняя женщина.

    Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 34 880 случая коронавируса. Скончались 713 человек. За сутки провели 7910 тестов.

    Фото обложки: pixabay.com

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