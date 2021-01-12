В области от коронавируса умерли пять человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 278 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

75 – в Самаре;

87 – в Тольятти;

27 – в Сызрани;

14 – в Отрадном,

8 – в Похвистневском районе;

7 – в Шигонском районе;

7 – в Чапаевске;

6 – в Кинеле;

6 – в Безенчукском районе;

6 – в Кинельском районе;

6 – в Волжском районе;

5 – в Богатовском районе;

5 – в Нефтегорском районе;

3 – в Хворостянском районе;

3 – в Большеглушицком районе;

2 – в Октябрьске;

2 – в Елховском районе;

2 – в Красноармейском районе;

2 – в Кошкинском районе;

2 – в Алексеевском районе;

1 – в Кинель-Черкасском районе;

1 – в Сызранском районе;

1 – в Клявлинском районе.

250 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 28 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

За сутки умерли 78-летний мужчина и 71-летняя женщина, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, 81-летняя женщина, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, 41-летняя женщина, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 87-летняя женщина.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 34 880 случая коронавируса. Скончались 713 человек. За сутки провели 7910 тестов.

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